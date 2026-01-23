Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.

Відповідний указ №73/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Зеленський оновив склад Ставки: які зміни відбулись

Згідно з документом, до складу Ставки включено нещодавно призначеного міністра оборони Михайла Федорова та першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Зі складу Ставки виведено Василя Малюка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Василем Малюком і повідомив, що той буде звільнений з посади голови СБУ.

Того ж дня глава держави підписав указ про призначення начальника Центру спеціальних операцій А СБУ Євгенія Хмари тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки.

13 січня Верховна Рада України підтримала відставку Василя Малюка з посади голови СБУ.

Після його відставки радник президента з комунікацій Дмитро Литвин сказав, що у цьому випадку “напрямок має більше значення, ніж посада”.

14 січня парламент також підтримав внесену президентом кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Того ж дня Рада дала згоду на призначення Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром – міністром енергетики.

