Зеленський оновив Ставку: Малюка вивів зі складу, Федорова і Шмигаля затвердив
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.
Відповідний указ №73/2026 оприлюднено на сайті глави держави.
Зеленський оновив склад Ставки: які зміни відбулись
Згідно з документом, до складу Ставки включено нещодавно призначеного міністра оборони Михайла Федорова та першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Зі складу Ставки виведено Василя Малюка.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Василем Малюком і повідомив, що той буде звільнений з посади голови СБУ.
Того ж дня глава держави підписав указ про призначення начальника Центру спеціальних операцій А СБУ Євгенія Хмари тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки.
13 січня Верховна Рада України підтримала відставку Василя Малюка з посади голови СБУ.
Після його відставки радник президента з комунікацій Дмитро Литвин сказав, що у цьому випадку “напрямок має більше значення, ніж посада”.
14 січня парламент також підтримав внесену президентом кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
Того ж дня Рада дала згоду на призначення Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром – міністром енергетики.