Почти 800 тысяч киевлян без электричества: в столице перебои с теплом и водой после атаки РФ
- Россия ночью нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
- В Киеве и области действуют аварийные отключения электроэнергии.
- Без света остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах.
В результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре в Украине зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и аварийные отключения.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины и вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.
Ситуация в энергосистеме после ночной атаки
В ночь на 24 января российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В результате обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения в Киеве и области, а также в Черниговской и Харьковской областях. На местах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В столичном регионе ситуация остается сложной. В Киеве и Киевской области применяют графики аварийных отключений, а также сетевые ограничения.
Как отмечают в Минэнерго, возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям возможно после стабилизации работы энергосистемы.
В Одесской области также сохраняются сетевые ограничения.
В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.
В нескольких областях дополнительно введены аварийные отключения.
По словам Алексея Кулебы, во время атаки враг выпустил более 370 ударных беспилотников и 21 ракету различных типов.
Под ударом оказались Киев и область, Черниговская область, Сумская область и Харьковская область.
В столице в результате атаки погиб один человек, десятки людей в регионах получили ранения.
В Киеве без электроснабжения остались более 800 тысяч абонентов.
Нарушения теплоснабжения зафиксированы примерно в 6 тыс. домов, из них в более чем 2 тыс. тепло отсутствует полностью.
Также в Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением на левобережье и в Печерском районе правого берега. Ремонтные бригады работают, восстановление подачи воды планируют в течение дня.
В Чернигове без света остались более 400 тыс. потребителей.
В то же время все котельные работают, город обеспечен теплом, а водоснабжение поддерживается благодаря альтернативным источникам питания.
Кроме того, в прифронтовых и приграничных регионах часть потребителей остается в долгосрочной перспективе без электричества из-за постоянных боевых действий, которые затрудняют восстановление электроснабжения.