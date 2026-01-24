В результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре в Украине зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и аварийные отключения.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины и вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Ситуация в энергосистеме после ночной атаки

В ночь на 24 января российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Сейчас смотрят

В результате обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения в Киеве и области, а также в Черниговской и Харьковской областях. На местах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В столичном регионе ситуация остается сложной. В Киеве и Киевской области применяют графики аварийных отключений, а также сетевые ограничения.

Как отмечают в Минэнерго, возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям возможно после стабилизации работы энергосистемы.

В Одесской области также сохраняются сетевые ограничения.

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.

В нескольких областях дополнительно введены аварийные отключения.

По словам Алексея Кулебы, во время атаки враг выпустил более 370 ударных беспилотников и 21 ракету различных типов.

Под ударом оказались Киев и область, Черниговская область, Сумская область и Харьковская область.

В столице в результате атаки погиб один человек, десятки людей в регионах получили ранения.

В Киеве без электроснабжения остались более 800 тысяч абонентов.

Нарушения теплоснабжения зафиксированы примерно в 6 тыс. домов, из них в более чем 2 тыс. тепло отсутствует полностью.

Также в Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением на левобережье и в Печерском районе правого берега. Ремонтные бригады работают, восстановление подачи воды планируют в течение дня.

В Чернигове без света остались более 400 тыс. потребителей.

В то же время все котельные работают, город обеспечен теплом, а водоснабжение поддерживается благодаря альтернативным источникам питания.

Кроме того, в прифронтовых и приграничных регионах часть потребителей остается в долгосрочной перспективе без электричества из-за постоянных боевых действий, которые затрудняют восстановление электроснабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.