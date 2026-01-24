Після нічної масованої атаки Росії по критичній інфраструктурі Києва найгірша ситуація склалася на Троєщині у Деснянському районі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Ситуація на Троєщині після атаки РФ

За словами Кличка, саме Троєщина наразі є найбільш проблемною локацією у столиці.

Зараз дивляться

Тут одночасно зафіксовані перебої з електропостачанням, теплом і водою, без усіх базових послуг залишилися близько 600 житлових будинків.

У районі розгортають додаткові пункти обігріву — на додачу до 145, які вже діяли раніше.

Йдеться про опорні пункти, де мешканці зможуть перебувати не лише вдень, а й уночі.

Такі пункти облаштовують, зокрема, у школах №263, №264, №306, №275 та №293.

Їх додатково оснащують мобільними котельнями, місцями для ночівлі, карематами та харчуванням.

Мобільні котельні вже доставлені для оперативного підключення.

Крім того, ДСНС розгортає додаткові намети-пункти обігріву. Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що у ніч на 24 січня Росія здійснила масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Через удари в Києві та області, а також на Чернігівщині й Харківщині виникли масштабні знеструмлення.

За даними Міненерго та віцепрем’єра Олексія Кулеби, у столиці без електрики залишилися понад 800 тис. абонентів, зафіксовані перебої з теплом і водопостачанням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.