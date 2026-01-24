Без тепла, води й світла: під час нічної атаки РФ найбільше постраждала Троєщина
- Найскладніша ситуація у Києві зафіксована на Троєщині.
- Близько 600 будинків залишилися без світла, тепла та води.
- У районі розгортають додаткові пункти обігріву, зокрема в школах.
Після нічної масованої атаки Росії по критичній інфраструктурі Києва найгірша ситуація склалася на Троєщині у Деснянському районі.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Ситуація на Троєщині після атаки РФ
За словами Кличка, саме Троєщина наразі є найбільш проблемною локацією у столиці.
Тут одночасно зафіксовані перебої з електропостачанням, теплом і водою, без усіх базових послуг залишилися близько 600 житлових будинків.
У районі розгортають додаткові пункти обігріву — на додачу до 145, які вже діяли раніше.
Йдеться про опорні пункти, де мешканці зможуть перебувати не лише вдень, а й уночі.
Такі пункти облаштовують, зокрема, у школах №263, №264, №306, №275 та №293.
Їх додатково оснащують мобільними котельнями, місцями для ночівлі, карематами та харчуванням.
Мобільні котельні вже доставлені для оперативного підключення.
Крім того, ДСНС розгортає додаткові намети-пункти обігріву. Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, що у ніч на 24 січня Росія здійснила масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Через удари в Києві та області, а також на Чернігівщині й Харківщині виникли масштабні знеструмлення.
За даними Міненерго та віцепрем’єра Олексія Кулеби, у столиці без електрики залишилися понад 800 тис. абонентів, зафіксовані перебої з теплом і водопостачанням.