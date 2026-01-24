РФ впервые за длительное время применила по Киеву противокорабельные ракеты Х-22, что является беспрецедентным случаем, заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Игнат об обстреле Киева ракетами Х-22

Во время массированной атаки РФ по Киеву российские войска применили нетипичные для последних месяцев ракеты Х-22, сообщил Юрий Игнат в эфире КИЕВ24. По его словам, крылатые цели РФ запустила из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

– Не было таких ракет как Х-22 в сводках уже давно. Особенность этой атаки именно в применении этих ракет… Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное предназначение). Они могут нести разный заряд. И их особенность в том, что боевая масса этой ракеты составляет 950 кг, — отметил он.

Игнат добавил, что сегодня противник применил по Киеву 12 таких ракет из самолетов стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-22М3, которые противник перебазировал с дальнего Востока ближе к Украине.

Он напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять такие ракеты по материковой территории Украины и больше сосредоточился на юге Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).

Стоит отметить, что Х-22 — тяжелые противокорабельные ракеты с боевой массой до 950 кг, предназначенные для поражения авианосных групп и способные нести различные типы зарядов.

В целом РФ применила против Украины 412 ракет Х-22/Х-32, из которых ранее было сбито всего три. Во время этой атаки силы ПВО уничтожили еще девять. То есть на данный всего уничтожено 12 таких крылатых целей.

Игнат напомнил, что подобные ракеты атакуют по баллистической траектории. Такие цели могут перехватывать только системы Patriot.

Напомним, что в ночь на 24 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами — зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Российские военные применили ракеты разных типов, в том числе Циркон, Х-22/Х-32 и Искандер. Основное направление удара – Киев и Киевская область.

