Завтра, 25 января, во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

Причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в те периоды, когда она подается по графику.

Напомним, в Киеве ограничат работу наружного освещения в парках и скверах, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, сообщили в КГГА.

Вечером до начала комендантского часа и после его завершения светодиодные фонари в зеленых зонах будут работать в режиме минимального потребления — до 20% от максимальной мощности.

Другие типы осветительных приборов будут включать частично, примерно треть от общего количества.

Во время комендантского часа наружное освещение в парках и скверах столицы будет полностью отключено.

