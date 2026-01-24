Графики отключения света 25 января: как будут действовать ограничения в воскресенье
Завтра, 25 января, во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
Причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Энергетики призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в те периоды, когда она подается по графику.
Напомним, в Киеве ограничат работу наружного освещения в парках и скверах, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, сообщили в КГГА.
Вечером до начала комендантского часа и после его завершения светодиодные фонари в зеленых зонах будут работать в режиме минимального потребления — до 20% от максимальной мощности.
Другие типы осветительных приборов будут включать частично, примерно треть от общего количества.
Во время комендантского часа наружное освещение в парках и скверах столицы будет полностью отключено.