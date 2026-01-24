Завтра, 25 січня, у всіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

Причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики закликають громадян економно споживати електроенергію у ті періоди, коли вона подається за графіком.

Нагадаємо, у Києві обмежать роботу зовнішнього освітлення в парках і скверах, щоб зменшити навантаження на енергосистему, повідомили в КМДА.

Увечері до початку комендантської години та після її завершення світлодіодні ліхтарі в зелених зонах працюватимуть у режимі мінімального споживання – до 20% від максимальної потужності.

Інші типи освітлювальних приладів вмикатимуть частково, приблизно третину від загальної кількості.

Під час комендантської години зовнішнє освітлення в парках і скверах столиці буде повністю вимкнене.

