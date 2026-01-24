В Киеве сокращают освещение парков и скверов из-за нехватки электроэнергии
- Киев ограничивает освещение парков и скверов из-за дефицита электроэнергии.
- В комендантский час зеленые зоны останутся без освещения.
- Основные улицы и транспортные магистрали будут освещаться в обычном режиме.
В столице приняли решение ограничить работу наружного освещения в парках и скверах для уменьшения нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Как будет работать освещение парков и скверов в Киеве
В вечернее время до начала комендантского часа и после его завершения светодиодные фонари в зеленых зонах будут работать в режиме минимального потребления — на уровне до 20% от максимальной мощности.
Другие типы осветительных приборов будут включать не полностью — ориентировочно треть от общего количества.
Во время действия комендантского часа наружное освещение в парках и скверах столицы будут выключать полностью.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что значительная часть осветительного оборудования в зеленых зонах является технически устаревшей и не имеет возможности регулировать яркость.
В нынешних условиях его использование считают неэффективным.
Процесс отключения происходит поэтапно, в основном в ручном режиме.
Работники КП Киевгорсвет сосредотачивают усилия на том, чтобы освещение магистралей, транспортных узлов и основных улиц оставалось стабильным.
Напомним, что в ночь на 24 января Киев подвергся массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России.
Известно об одном погибшем, а также раненых.
По данным Киевской городской военной администрации, Воздушных сил ВСУ и городских властей, удары вызвали перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, в частности на левом берегу столицы.