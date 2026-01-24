Президент Украины Владимир Зеленский в День внешней разведки поблагодарил наших разведчиков за службу, за важную информацию, а также за дальнобойные удары по врагу.

Об этом глава государства сказал в своем обращении по случаю Дня внешней разведки Украины.

Поздравление Зеленского с Днем внешней разведки Украины

По его словам, наши разведчики ведут очень важную и сложную работу, ведь в России на разведывательную деятельность значительно больше ресурсов и денег.

— Вы работаете так, чтобы мы в Украине могли вами гордиться, чтобы мы могли часто переигрывать агрессора, переигрывать Россию, — подчеркнул президент и отметил, что потенциал Службы внешней разведки Украины значительно больше.

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен специальный, сильный разведывательный орган, который может действовать за рубежом так, чтобы это было сопоставимо с лучшими боевыми внешними разведками мира.

— Перспектива для вас — это внешние операции, и не просто операции влияния, и не просто для получения данных, и не только получение агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина будет и в дальнейшем развивать внешнюю разведку и рассчитывать на продолжение спецопераций, дальних ударов и т. д.

Зеленский также поблагодарил главу Службы внешней разведки Олега Иващенко за боевую работу, в частности за дальнобойные удары по российскому врагу.

— Когда мы разговаривали с Олегом Ивановичем еще в начале применения Службой внешней разведки соответствующих мер, это выглядело как нечто новое. Хотелось бы массовых операций, — заявил президент.

Что касается дальнобойных ударов, то у наших разведчиков есть очень хорошие результаты, подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что из-за санкций еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на $500 млн.

Фото: СВР Украины

