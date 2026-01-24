Президент України Володимир Зеленський у День зовнішньої розвідки подякував нашим розвідникам за службу, за важливу інформацію, а також за далекобійні удари по ворогу.

Про це глава держави сказав у своє зверненні з нагоди Дня зовнішньої розвідки України.

Привітання Зеленського з Днем зовнішньої розвідки України

За його словами, наші розвідники ведуть дуже важливу та складну роботу, адже у Росії на розвідувальну діяльність значно більше ресурсів та грошей.

— Ви працюєте так, щоб ми в Україні могли вам пишатися, щоб ми могли часто перегравати агресора, перегравати Росію, — наголосив президент і зауважив, що потенціал Служби зовнішньої розвідки України значно більший.

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен спеціальний, сильний розвідувальний орган, який може діяти за кордоном так, щоб це було зіставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу.

— Перспектива для вас — це зовнішні операції, і не просто операції впливу, і не просто для здобуття даних, і не тільки здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України, — наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна буде й надалі розвивати зовнішню розвідку й розраховувати на продовження спецоперацій, далекобійних ударів тощо.

Зеленський також подякував голові Служби зовнішньої розвідки Олегу Іващенку за бойову роботу, зокрема за далекобійні удари по російському ворогу.

— Коли ми розмовляли з Олегом Івановичем ще на початку застосування Службою зовнішньої розвідки відповідних кроків, то це мало вигляд чогось нового. Хотілося б масових операцій, — заявив президент.

Щодо далекобійних ударів, то у наших розвідників є дуже хороші результати, наголосив Володимир Зеленський.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що через санкції щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на $500 млн.

Фото: СЗР України

