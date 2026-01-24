Российские оккупанты периодически применяют ракеты типа Х-22 во время массированных атак на Украину. Носителем ракет выступает дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Россия перебросила 16 бомбардировщиков Ту-22М3, которые могут нести сверхзвуковые ракеты Х-22/Х-32, с Дальнего Востока на аэродром Оленья в Мурманской области. По информации мониторинговых каналов, сначала фиксировали 9, а затем – 16 самолетов.

Ракета Х-22: что известно

Носителем ракеты выступил дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Х-22 Буря — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Примерная оценочная стоимость ракеты Х-22 – порядка $300-500 тыс. Тактико-технические характеристики:

высота полета: 11,5-12,5 км;

стартовая масса: 5 635 кг;

скорость полета: 3,5 Маха;

дальность стрельбы: 140-300 км;

высота применения: 10 км.

Создание авиационного ракетного комплекса К-22 на базе сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 со сверхзвуковой крылатой ракетой большой дальности Х-22 Буря началось еще в 1958 году.

Первые опытные образцы изготовлены в 1962 году заводом №256 ГКАТ в Дубне (с 1966 года – Дубненский машиностроительный завод).

Первый пуск ракеты Х-22 в штатном режиме состоялся 2 ноября 1963 года. Из-за частых отказов аппаратуры испытания ракеты затянулись на несколько лет, поскольку в 1965 году у ВВС имелось 105 самолетов Ту-22 разных модификаций и ни одного ракетоносца. Но перспективную ракету стремились получить любой ценой.

В техническом плане подготовка ракеты к применению трудоемкая и чрезвычайно опасна из-за использования высокотоксичных компонентов ракетного топлива. Экипировка техников-ракетчиков включает защитный спецкостюм из толстой резины и изолирующий противогаз.

При выполнении заправки принимаются серьезные меры предосторожности — в режиме готовности находится аварийная команда.

В строевых частях стараются избегать заправлять ракеты даже во время учений, если не ожидается реальных пусков. Поэтому был разработан и серийно выпускался имитатор ракеты Х-22 – І-098 для тренировки летных экипажей.

Впрочем, имитаторов тоже критически не хватало. Поэтому в полках практиковалось использование боевых ракет со снятым нижним килем. На них наносили красную надпись Учебная и для реальных пусков не использовали.

Применение в Украине

В ночь на 9 мая 2022 года российские агрессоры применили до шести ракет Х-22 по объектам в городах Донецкой области, которые находятся в прифронтовой зоне.

Вечером того же дня оккупанты обстреляли ракетами Х-22 торговый центр Riviera в селе Фонтанка недалеко от Одессы и складские помещения в Одессе. Тогда один человек погиб, а пятеро получили ранения.

Также в мае 2022 года оккупанты совершили еще около пяти ракетных атак, применяя крылатые ракеты Х-22.

А днем 27 июня 2022 года российские войска нанесли удар ракетами X-22 по ТЦ Амстор в городе Кременчуг. На момент атаки в торговом центре находилось около 1 тыс. человек.

Днем 5 декабря 2022 года российские оккупанты запустили ракеты Х-22 с бомбардировщика Ту-22 в направлении Кривого Рога.

Известно, что основное вооружение бомбардировщика Ту-22 – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, которая способна сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м.

Во время массированной ракетной атаки по Украине в субботу, 14 января 2023 года, российский бомбардировщик Ту-22м3 крылатой ракетой X-22 разрушил многоэтажный жилой дом в Днепре. В результате террористического удара погибли более 20 человек. По имеющейся информации, запуск ракеты состоялся над Курской областью РФ недалеко от границы с Украиной.

Ночью 19 июля 2023 года российские войска снова атаковали Одесскую область ракетами Х-22, Х-59, Оникс, а также дронами-камикадзе типа Shahed-136.

Оккупанты выпустили по портовой и критической инфраструктуре Одесской области 8 крылатых ракет Х-22 (из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря).

Утром 29 декабря 2023 года войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, выпустив около 110 ракет. Среди них были и ракеты Х-22.

А утром 13 января 2024-го российские войска нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 по Шостке Сумской области.

Через 10 дней, 23 января 2024 года, российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В частности, было запущено восемь ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22МЗ из Брянска и Орловской области в направлении Харьковщины и Сумщины.

Во время массированного обстрела 7 февраля 2024 года Россия запустила четыре крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 в районе Севастополя и Курска, которые, как отчитались в Воздушных силах ВСУ, не удалось сбить.

