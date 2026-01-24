Російські війська пошкодили важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області під час нічної атаки 24 січня.

Про це повідомили в Чернігівобленерго.

Атака РФ на енергетику Чернігівщини 24 січня: що відомо

За інформацією енергетиків, унаслідок ворожого удару було пошкоджено ключовий енергооб’єкт у Ніжинському районі.

Через це масштабне знеструмлення торкнулося сотень тисяч споживачів у регіоні.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Водночас у Чернігівобленерго наголошують, що через складну безпекову ситуацію ремонтні роботи можуть тривати довше, ніж зазвичай.

Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло в домівки мешканців області, та закликають споживачів до терпіння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

