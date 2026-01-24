Ночью Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. К сожалению, один человек погиб, десятки получили ранения. Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре и энергетике.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

Ночная атака на Украину 24 января

По словам президента, россияне выпустили более 370 беспилотников и 21 ракету. Под вражескими ударами оказались Киев и Киевская область, Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.

В Харькове дроны повредили роддом, общежитие с переселенцами, медицинский колледж и жилые дома. Почти два десятка человек пострадали, среди них есть ребенок. По Харькову россияне запустили не менее 25 дронов.

В Киеве и Киевской области главной мишенью для врага снова стала энергетика. К сожалению, один человек погиб.

— Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отмечает, что каждая ракета к ЗРК Patriot, NASAMS и другим системам противовоздушной обороны помогает защищать критическую инфраструктуру Украины и пережить людям холод этой зимы.

— Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом США Дональдом Трампом в Давосе по противовоздушной обороне, — сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас на местах вражеских ударов работают необходимые службы. Последствия атак ликвидируют спасатели, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады.

Владимир Зеленский поблагодарил всех воинов противовоздушной обороны, которые отбивали ночью российскую атаку 24 января.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

