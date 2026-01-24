У столиці ухвалили рішення обмежити роботу зовнішнього освітлення в парках і скверах задля зменшення навантаження на енергосистему.

Про це поінформували в Київській міській державній адміністрації.

Як працюватиме освітлення парків і скверів у Києві

У вечірній час до початку комендантської години та після її завершення світлодіодні ліхтарі в зелених зонах працюватимуть у режимі мінімального споживання — на рівні до 20% від максимальної потужності.

Інші типи освітлювальних приладів вмикатимуть не повністю — орієнтовно третину від загальної кількості.

Під час дії комендантської години зовнішнє освітлення в парках і скверах столиці вимикатимуть повністю.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що значна частина освітлювального обладнання в зелених зонах є технічно застарілою та не має можливості регулювати яскравість.

За нинішніх умов його використання вважають неефективним.

Процес вимкнення відбувається поетапно, здебільшого в ручному режимі.

Працівники КП Київміськсвітло зосереджують зусилля на тому, щоб освітлення магістралей, транспортних вузлів і основних вулиць залишалося стабільним.

Нагадаємо, що у ніч на 24 січня Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії.

Відомо про одного загиблого, а також поранених.

За даними Київської міської військової адміністрації, Повітряних сил ЗСУ та міської влади, удари спричинили перебої з електро-, тепло- та водопостачанням, зокрема на лівому березі столиці.

