У Києві скорочують освітлення парків і скверів через нестачу електроенергії
- Київ обмежує освітлення парків і скверів через дефіцит електроенергії.
- У комендантську годину зелені зони залишатимуться без освітлення.
- Основні вулиці та транспортні магістралі освітлюватимуть у звичайному режимі.
У столиці ухвалили рішення обмежити роботу зовнішнього освітлення в парках і скверах задля зменшення навантаження на енергосистему.
Про це поінформували в Київській міській державній адміністрації.
Як працюватиме освітлення парків і скверів у Києві
У вечірній час до початку комендантської години та після її завершення світлодіодні ліхтарі в зелених зонах працюватимуть у режимі мінімального споживання — на рівні до 20% від максимальної потужності.
Інші типи освітлювальних приладів вмикатимуть не повністю — орієнтовно третину від загальної кількості.
Під час дії комендантської години зовнішнє освітлення в парках і скверах столиці вимикатимуть повністю.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що значна частина освітлювального обладнання в зелених зонах є технічно застарілою та не має можливості регулювати яскравість.
За нинішніх умов його використання вважають неефективним.
Процес вимкнення відбувається поетапно, здебільшого в ручному режимі.
Працівники КП Київміськсвітло зосереджують зусилля на тому, щоб освітлення магістралей, транспортних вузлів і основних вулиць залишалося стабільним.
Нагадаємо, що у ніч на 24 січня Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії.
Відомо про одного загиблого, а також поранених.
За даними Київської міської військової адміністрації, Повітряних сил ЗСУ та міської влади, удари спричинили перебої з електро-, тепло- та водопостачанням, зокрема на лівому березі столиці.