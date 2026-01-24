РФ вперше за тривалий час застосувала по Києву протикорабельні ракети Х-22, що є безпрецедентним випадком, заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ігнат про обстріл Києва ракетами Х-22

Під час масованої атаки РФ по Києву російські війська застосували нетипові для останніх місяців ракети Х-22, повідомив Юрій Ігнат в етері КИЇВ24. За його словами, крилаті цілі РФ запустила зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

– Не було таких ракет як Х-22 у зведеннях уже давно. Особливість цієї атаки саме в застосуванні цих ракет… Ракети Х-22, які фактично використовувались проти авіаносних груп (це їхнє основне призначення).Вони можуть нести різний заряд. І їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кг, – зауважив він.

Ігнат додав, що сьогодні противник застосував по Києву 12 таких ракет із літаків стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-22М3, які противник перебазував з далекого Сходу ближче до України.

Він нагадав, що у 2023 році цією ракетою у Дніпрі знесло цілий під’їзд будинку, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по материковій території України, більше зосередився по півдню України (нафтові платформи, острів Зміїний)

Варто зазначити, що Х-22 — це важкі протикорабельні ракети з бойовою масою до 950 кг, призначені для ураження авіаносних груп і здатні нести різні типи зарядів.

Загалом РФ застосувала проти України 412 ракет Х-22/Х-32, з яких раніше було збито лише три; під час цієї атаки сили ППО знищили ще дев’ять. Тобто наразі 12 було знищено.

Ігнат нагадав, що подібні ракети атакують по балістичній траєкторії. Такі цілі можуть перехоплювати лише системи Patriot.

Нагадаємо, що у ніч на 24 січня РФ атакувала Україну ракетами та дронами — зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Російські військові застосували ракети різних типів, зокрема Циркон, Х-22/Х-32 та Іскандер. Основний напрямок удару — Київ та Київська область.

