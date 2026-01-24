У ніч на 24 січня (з 18:00 23 січня) російський ворог завдав по Україні ударів ракетами та дронами. Наші військові зафіксували 396 засобів повітряного нападу.

Про це повідовляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 24 січня

Так, росіяни запустили по Україні:

Зараз дивляться

2 протикорабельні ракети 3М22 Циркон (район пуску з території окупованого Криму);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська область та Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської області);

375 дронів типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків (райони пусків – Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Донецьк. Близько 250 із них – Шахеди).

За інформацією військових, свій удар окупанти спрямували в основному на Київщину. Для завдання ударів по Києву залучалися літаки стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та придушено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників, зокрема:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА.

Зафіксовано влучання двох ракет та 18 дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 12 локаціях. Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється, зауважили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони півдня

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.