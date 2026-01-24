Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися, повідомив президент Володимир Зеленський, зауваживши, що отримав доповідь української делегації.

Зеленський про переговори України, РФ та США в Абу-Дабі

Голова держави повідомив на своїй сторінці у Telegram, що отримав доповідь української делегації щодо зустрічі в Еміратах, зазначивши, що вона завершились.

– І це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними, – додав Володимир Зеленський.

Переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін. З боку України були сьогодні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

– Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки, – додав Володимир Зеленський.

За його словами, американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

– За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч, – повідомив президент України.

Зеленський додав, що за умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, скоріш за все наступного тижня.

– Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню. Вдячний ОАЕ та особисто пану президенту Еміратів за посередництво й готовність приймати подальші зустрічі, – додав голова держави.

Водночас Axios з посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли “позитивно” та “конструктивно”.

Нагадаємо, що напередодні тристоронної зустрічі Зеленський повідомляв, що під час обговорень в Абу-Дабі ключовим буде територіальне питанням щодо Донбасу. Відомо, що російська сторона стоїть на тому, що українські військові мають покинути територію Донецької та Луганської областей.

Водночас США пропонували компромісний варіант, за яким ЗСУ вийшли б із частини Сходу, тоді як російська армія не заходила б туди. Проте Зеленський не вважає такий варіант справедливим, оскільки це не передбачає симетричного відведення російських військ на таку ж відстань углиб окупованих територій.

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели “позитивну зустріч”. Зустріч тривала трохи більше години.

Водночас у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

