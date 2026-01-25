В Киеве ситуация остается сверхсложной, подразделения ГСЧС Украины работают в максимальном составе, дополнительно привлечены силы из других регионов.

МВД о ситуации в Киеве

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, объем аварийно-восстановительных работ значительный. На объектах задействованы верхолазы и спецподразделение Дельта.

– Был со спасателями на одном из таких объектов. Условия работы крайне сложные: сильный мороз, значительная физическая нагрузка, люди уставшие. Сегодняшняя трагедия (на одном из энергетических объектов Киева погиб спасатель-верхолаз, – Ред.), тоже морально ударила по нам всем, – написал он в Telegram.

Однако, подчеркнул глава МВД, все настроены как можно быстрее завершить работы. Он добавил, что в профессионализме и выдержке ГСЧС сомнений нет.

Сейчас смотрят

Параллельно с аварийно-восстановительными работами в столице развернута масштабная система помощи людям.

Более 90 пунктов обогрева ГСЧС работают в Киеве круглосуточно, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажных домов. Там благодаря сотрудничеству ГСЧС с World Central Kitchen и Красным Крестом жители могут получить и горячую еду.

Учитывая потребность, приняты решения развернуть дополнительные большие палатки обогрева, рассчитанные по меньшей мере на 40 человек.

Основная их функция – предоставить возможность согреться, зарядить гаджеты, выпить горячего чая. При необходимости – получить психологическую поддержку.

Игорь Клименко подчеркнул, что эффективность реагирования в условиях чрезвычайной ситуации напрямую зависит от слаженности действий всех ответственных сторон.

– Координация с местными органами власти должна быть максимально оперативной и практической – без потери времени, которое в таких условиях измеряется считанными минутами. Во время объезда пунктов обогрева, где круглосуточно дежурят спасатели, полицейские и нацгвардейцы, я обратил внимание на основные вопросы, которые должны решаться системно и заранее. Вот даже самое простое – очистка дорог и придомовых территорий от снега и льда, — сообщил Клименко.

Глава МВД отметил, что доступ спецтехники во дворы многоэтажек существенно усложнен, а это напрямую влияет на скорость помощи людям. И это, по его словам, “лишь один из примеров задач, которые относятся к зоне ответственности местных властей, но в критический момент их фактически вынуждены компенсировать службы системы МВД”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.