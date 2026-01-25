Москва настаивает на том, чтобы электроэнергия, производимая временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанцией, была распределена между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Переговоры по ЗАЭС: что известно

По данным издания, значительная часть переговоров между Украиной, Россией и США, которые на этой неделе проходили в Абу-Даби, была сосредоточена на экономических вопросах и контроле над Запорожской АЭС.

Несмотря на длительные обсуждения, договоренностей достичь не удалось.

В то же время, как отмечают собеседники Politico, Москва поддерживает идею разделения производства электроэнергии с крупнейшей атомной станции Европы между двумя странами.

Один из американских чиновников отметил, что стороны все чаще пытаются представить возможные экономические выгоды от завершения войны — от планов восстановления Украины до потенциальных деловых контактов России с США.

Напомним, что 18 января при посредничестве МАГАТЭ начались ремонтные работы на резервной линии электропередачи 330 кВ Феросплавная-1, которая соединяет украинскую Запорожскую АЭС с энергосистемой.

Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ремонт осуществляют украинские энергетики, а за процессом следят международные наблюдатели агентства.

Работы стали возможными после достижения договоренностей о временном прекращении огня для восстановления критической инфраструктуры станции.

