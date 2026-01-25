Москва хоче поділити електроенергію ЗАЕС між Україною та РФ — ЗМІ
- РФ наполягає на поділі електроенергії ЗАЕС між Україною та Росією.
- Питання обговорювали під час переговорів в Абу-Дабі.
- Остаточних домовленостей щодо ЗАЕС не досягнуто.
Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція, було розподілено між Україною та РФ.
Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних американських чиновників.
Переговори щодо ЗАЕС: що відомо
За даними видання, значна частина переговорів між Україною, Росією та США, які цього тижня відбувалися в Абу-Дабі, була зосереджена на економічних питаннях і контролі над Запорізькою АЕС.
Попри тривалі обговорення, домовленостей досягти не вдалося.
Водночас, як зазначають співрозмовники Politico, Москва підтримує ідею поділу виробництва електроенергії з найбільшої атомної станції Європи між двома країнами.
Один з американських чиновників зауважив, що сторони дедалі частіше намагаються уявити можливі економічні вигоди від завершення війни — від планів відновлення України до потенційних ділових контактів Росії зі США.
Нагадаємо, що 18 січня за посередництва МАГАТЕ розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1, яка з’єднує українську Запорізьку АЕС з енергосистемою.
Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ремонт здійснюють українські енергетики, а за процесом стежать міжнародні спостерігачі агентства.
Роботи стали можливими після досягнення домовленостей про тимчасове припинення вогню для відновлення критичної інфраструктури станції.
Фото: Укренерго