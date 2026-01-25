Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція, було розподілено між Україною та РФ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних американських чиновників.

Переговори щодо ЗАЕС: що відомо

За даними видання, значна частина переговорів між Україною, Росією та США, які цього тижня відбувалися в Абу-Дабі, була зосереджена на економічних питаннях і контролі над Запорізькою АЕС.

Попри тривалі обговорення, домовленостей досягти не вдалося.

Водночас, як зазначають співрозмовники Politico, Москва підтримує ідею поділу виробництва електроенергії з найбільшої атомної станції Європи між двома країнами.

Один з американських чиновників зауважив, що сторони дедалі частіше намагаються уявити можливі економічні вигоди від завершення війни — від планів відновлення України до потенційних ділових контактів Росії зі США.

Нагадаємо, що 18 січня за посередництва МАГАТЕ розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1, яка з’єднує українську Запорізьку АЕС з енергосистемою.

Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ремонт здійснюють українські енергетики, а за процесом стежать міжнародні спостерігачі агентства.

Роботи стали можливими після досягнення домовленостей про тимчасове припинення вогню для відновлення критичної інфраструктури станції.

