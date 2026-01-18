Сегодня, 18 января, начался ремонт резервной линии электропередачи 330 кВ Феросплавная-1, соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Ремонт электролинии ЗАЭС

Накануне при посредничестве МАГАТЭ удалось договориться о прекращении огня для проведения ремонтных работ.

Начались критически важные ремонтные работы на резервной линии электропередачи 330 кВ Феросплавная-1, соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой в рамках очередного прекращения огня, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ремонт проводят украинские энергетики. За прогрессом следит команда наблюдателей МАГАТЭ, прибывших из Европы.

Фото: МАГАТЭ

