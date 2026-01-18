Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Начался ремонт резервной электролинии, питающей ЗАЭС
Главное
- 18 января стартовал ремонт резервной ЛЭП 330 кВ Феросплавная-1, питающей ЗАЭС.
- Прекращение огня для проведения работ было согласовано при посредничестве МАГАТЭ.
- Ремонт выполняют украинские энергетики.
Сегодня, 18 января, начался ремонт резервной линии электропередачи 330 кВ Феросплавная-1, соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой.
Об этом сообщили в МАГАТЭ.
Ремонт электролинии ЗАЭС
Накануне при посредничестве МАГАТЭ удалось договориться о прекращении огня для проведения ремонтных работ.
Сейчас смотрят
Начались критически важные ремонтные работы на резервной линии электропередачи 330 кВ Феросплавная-1, соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой в рамках очередного прекращения огня, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ремонт проводят украинские энергетики. За прогрессом следит команда наблюдателей МАГАТЭ, прибывших из Европы.
Фото: МАГАТЭ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.