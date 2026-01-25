Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки переговорам в Абу-Дабі проблемних питань стало менше.

Зеленський про перебіг переговорів в Абу-Дабі

Як повідомив глава держави під час брифінгу, на переговорах в Абу-Дабі було дуже багато проблемних питань, однак їх стало менше.

– Проблемних питань було дуже багато, але їх стало менше. Уже довгий час Росія хоче зробити все, щоб України не було на сході нашої держави. Причина зрозуміла – вони ставили це за ціль і хочуть її досягти. На фронті вони поки що цього зробити не можуть, – додав Зеленський.

Зеленський наголосив, що позиція України щодо територіальної цілісності є незмінною.

– Наша позиція по нашій території: територіальна цілісність, яку треба поважати. Повторювати не буду, всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо на території чужої країни, які можуть бути питання до нас. Це дві різні принципові позиції – українська і російська, – додав він.

Президент зуважив, що американська сторона намагається знайти компроміс.

– Ми йдемо на те, що спілкуємось у тристоронньому форматі. Це перші кроки для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу треба, щоб усі сторони були готові до компромісу. І американська сторона також.

Нагадаємо, що вчора, 24 січня в Абу-Дабі закінчились переговори, у яких взяли участь військові трьох сторін – України, США та РФ. Зеленський наголошував, що це був перший за довгий час формат дводенних тристоронніх зустрічей.

Водночас голова держави повідомив, що продовження можливе наступного тижня.

