США присоединились к процессу освобождения белорусских политических заключенных и могут помочь в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых РФ.

Зеленский об освобождении белорусских политзаключенных

Как заявил Владимир Зеленский во время визита в Литву, США уже работают над вопросом освобождения белорусских политзаключенных, а Украина помогает этому процессу, используя собственный опыт.

Президент добавил, что сотрудничество уже дало конкретные результаты.

– Россия держит в своем плену тысячи украинцев. И вы знаете, как сложно ведутся переговоры по обмену военных пленных. С политзаключенными еще сложнее, потому что политзаключенных они не хотят отдавать. У нас есть определенный опыт в этом. И мы помогаем Соединенным Штатам в переговорах по освобождению политзаключенных не только из Украины, но и из Беларуси, — добавил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что многие освобожденные не смогли вернуться в Беларусь и были вынуждены уехать за границу. Отдельно Зеленский выразил надежду, что США применят свое влияние и для освобождения украинских граждан, незаконно удерживаемых РФ.

— Мы надеемся и дальше продолжать помогать Соединенным Штатам по этому вопросу и так же надеемся, что они будут помогать и нам освобождать наших политических заключенных, — отметил Зеленский.

