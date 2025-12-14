Вопрос политических заключенных очень важен для Украины — именно с учетом этого принимаются решения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 14 декабря, комментируя освобождение политических заключенных из Беларуси.

Зеленский об освобождении политзаключенных из Беларуси

— На уровне разведок общались страны. Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился ко мне. Сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных, не хотят отдавать через ту или иную страну Европейского Союза. Но если я поддержу, готовы передать через Украину, — сказал Зеленский.

Президент ответил, что, безусловно, Украина готова поддержать и принять политзаключенных из Беларуси.

— Потому что вопрос политзаключенных важен. Там есть и граждане Украины. Безусловно, нужно забирать и своих, и белорусских политзаключенных. Именно таким образом принимаются у нас решения, — подчеркнул глава государства.

13 декабря Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц между Украиной и Беларусью.

Стало известно, что украинской стороне передали 114 граждан, среди которых — украинцы, которых удерживали на территории Республики Беларусь.

