США долучилися до процесу звільнення білоруських політичних в’язнів і можуть допомогти у визволенні українців, яких незаконно утримує РФ.

Зеленський про звільнення білоруських політв’язнів

Як заявив Володимир Зеленський під час візиту до Литви, США вже працюють над питанням звільнення білоруських політв’язнів, а Україна допомагає цьому процесу, використовуючи власний досвід.

Президент додав, що співпраця вже дала конкретні результати.

– Росія тримає у своєму полоні тисячі українців. І ви знаєте, як складно ведуться перемовини щодо обміну військових полонених. З політв’язнями ще складніше, тому що політв’язнів вони не хочуть віддавати. Ми маємо певний досвід у цьому. І ми допомагаємо Сполученим Штатам у переговорах щодо визволення політв’язнів не тільки з України, а і Білорусі, — додав голова держави.

Водночас він підкреслив, що багато звільнених не змогли повернутися до Білорусі та були змушені виїхати за кордон. Окремо Зеленський висловив сподівання, що США застосують свій вплив і для визволення українських громадян, яких незаконно утримує РФ.

– Ми сподіваємося і надалі продовжувати допомагати Сполученим Штатам по цьому питанню і так само сподіваємося, що вони допомагатимуть і нам визволяти наших політичних ув’язнених, — зазначив Зеленський.

