У столиці без теплопостачання досі залишаються 1 676 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Скільки будинків у Києві без опалення 25 січня

За словами Віталія Кличка, після ворожої атаки на столицю 24 січня без опалення залишаються 1 676 багатоповерхівок.

Зараз дивляться

Мер нагадав, що внаслідок пошкодження критичної інфраструктури напередодні без теплопостачання були майже 6 тис. будинків.

Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.

Від минулого вечора комунальники та енергетики відновили постачання теплоносія у понад 1 600 будинків.

Роботи з відновлення теплопостачання тривають.

Варто зазначити, що кількість багатоповерхівок у Києві без тепла значно скоротилася з минулого вечора. Тоді Кличко повідомляв про понад 3 300 будинків без опалення.

Крім того, у Києві вдалося відновити водопостачання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.