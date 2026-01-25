У Києві без опалення залишаються понад півтори тисячі багатоповерхівок — Кличко
У столиці без теплопостачання досі залишаються 1 676 багатоповерхових будинків.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Скільки будинків у Києві без опалення 25 січня
За словами Віталія Кличка, після ворожої атаки на столицю 24 січня без опалення залишаються 1 676 багатоповерхівок.
Мер нагадав, що внаслідок пошкодження критичної інфраструктури напередодні без теплопостачання були майже 6 тис. будинків.
Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.
Від минулого вечора комунальники та енергетики відновили постачання теплоносія у понад 1 600 будинків.
Роботи з відновлення теплопостачання тривають.
Варто зазначити, що кількість багатоповерхівок у Києві без тепла значно скоротилася з минулого вечора. Тоді Кличко повідомляв про понад 3 300 будинків без опалення.
Крім того, у Києві вдалося відновити водопостачання.