В 2026 году Украина заняла 20-е место в рейтинге сильнейших армий мира.

Об этом сообщил аналитический веб-сайт Global Firepower, который провел оценку 145 армий мира.

Место Украины в рейтинге сильнейших армий мира

Позиция государства в глобальном рейтинге сильнейших армий мира оценивается на основе более 60 показателей. Речь идет не только о номинальных показателях количества солдат и военной техники, но и об экономическом и демографическом потенциале.

Среди сильных сторон украинских защитников выделили:

размеры действующей армии (количество солдат и резервистов, а также военной техники);

объемы добычи угля;

военно-морской потенциал;

размеры железнодорожной сети;

объемы расходов на оборону.

Однако аналитики отметили некоторые слабые стороны. Среди них – отсутствие подводных лодок, крупных боевых кораблей, собственных танкеров, а также большие объемы потребления угля, нефти и газа.

По совокупности показателей Украина заняла место между Египтом и Польшей, которые оказались на 19-й и 21-й позициях соответственно.

Согласно отчету Global Firepower, лидеры мирового военного рейтинга распределились следующим образом:

США;

Россия;

Китай;

Индия;

Южная Корея;

Франция;

Япония;

Великобритания;

Турция;

Италия;

Бразилия;

Германия;

Индонезия;

Пакистан;

Израиль;

Иран;

Австралия;

Испания;

Египет;

Украина.

Стоит отметить, что если в 2024 году Украина входила в топ-18 сильнейших армий мира, то уже через год ее показатели в рейтинге несколько снизились, потеряв две позиции.

