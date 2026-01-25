Украина в топ-20 армий мира: обнародован обновленный рейтинг Global Firepower
- В 2026 году Украина заняла 20-е место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower, оказавшись между Египтом и Польшей.
- Аналитики высоко оценили численность войск и оборонные расходы Украины, однако отметили, что слабыми сторонами остаются отсутствие большого флота и значительная зависимость от энергоресурсов.
В 2026 году Украина заняла 20-е место в рейтинге сильнейших армий мира.
Об этом сообщил аналитический веб-сайт Global Firepower, который провел оценку 145 армий мира.
Место Украины в рейтинге сильнейших армий мира
Позиция государства в глобальном рейтинге сильнейших армий мира оценивается на основе более 60 показателей. Речь идет не только о номинальных показателях количества солдат и военной техники, но и об экономическом и демографическом потенциале.
Среди сильных сторон украинских защитников выделили:
- размеры действующей армии (количество солдат и резервистов, а также военной техники);
- объемы добычи угля;
- военно-морской потенциал;
- размеры железнодорожной сети;
- объемы расходов на оборону.
Однако аналитики отметили некоторые слабые стороны. Среди них – отсутствие подводных лодок, крупных боевых кораблей, собственных танкеров, а также большие объемы потребления угля, нефти и газа.
По совокупности показателей Украина заняла место между Египтом и Польшей, которые оказались на 19-й и 21-й позициях соответственно.
Согласно отчету Global Firepower, лидеры мирового военного рейтинга распределились следующим образом:
- США;
- Россия;
- Китай;
- Индия;
- Южная Корея;
- Франция;
- Япония;
- Великобритания;
- Турция;
- Италия;
- Бразилия;
- Германия;
- Индонезия;
- Пакистан;
- Израиль;
- Иран;
- Австралия;
- Испания;
- Египет;
- Украина.
Стоит отметить, что если в 2024 году Украина входила в топ-18 сильнейших армий мира, то уже через год ее показатели в рейтинге несколько снизились, потеряв две позиции.