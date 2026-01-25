В 2026 году Украина заняла 20-е место в рейтинге сильнейших армий мира.

Об этом сообщил аналитический веб-сайт Global Firepower, который провел оценку 145 армий мира.

Место Украины в рейтинге сильнейших армий мира

Позиция государства в глобальном рейтинге сильнейших армий мира оценивается на основе более 60 показателей. Речь идет не только о номинальных показателях количества солдат и военной техники, но и об экономическом и демографическом потенциале.

Среди сильных сторон украинских защитников выделили:

  • размеры действующей армии (количество солдат и резервистов, а также военной техники);
  • объемы добычи угля;
  • военно-морской потенциал;
  • размеры железнодорожной сети;
  • объемы расходов на оборону.

Однако аналитики отметили некоторые слабые стороны. Среди них – отсутствие подводных лодок, крупных боевых кораблей, собственных танкеров, а также большие объемы потребления угля, нефти и газа.

По совокупности показателей Украина заняла место между Египтом и Польшей, которые оказались на 19-й и 21-й позициях соответственно.

Согласно отчету Global Firepower, лидеры мирового военного рейтинга распределились следующим образом:

  • США;
  • Россия;
  • Китай;
  • Индия;
  • Южная Корея;
  • Франция;
  • Япония;
  • Великобритания;
  • Турция;
  • Италия;
  • Бразилия;
  • Германия;
  • Индонезия;
  • Пакистан;
  • Израиль;
  • Иран;
  • Австралия;
  • Испания;
  • Египет;
  • Украина.

Стоит отметить, что если в 2024 году Украина входила в топ-18 сильнейших армий мира, то уже через год ее показатели в рейтинге несколько снизились, потеряв две позиции.

ЗСУ

Война в УкраинеРейтингукраїнські військовіУкраинская армия
