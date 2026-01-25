У 2026 році Україна посіла 20-ту позицію у рейтингу найсильніших армій світу.

Про це повідомив аналітичний вебсайт Global Firepower, який здійснив оцінку 145 армій світу.

Місце України у рейтингу найсильніших армій світу

Позиція держави у глобальному рейтингу найсильніших армій світу оцінюється на основі понад 60 показників. Йдеться не лише про номінальні показники кількості солдатів і військової техніки, а й про економічний і демографічний потенціал.

Серед сильних сторін українських захисників виділили:

  • розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки);
  • обсяги видобутку вугілля;
  • військово-морський потенціал;
  • розміри залізничної мережі;
  • обсяги витрат на оборону.

Проте аналітики відзначили деякі слабкі сторони. Серед них – відсутність підводних човнів, великих бойових кораблів, власних танкерів, а також великі обсяги споживання вугілля, нафти та газу.

За сукупністю показників Україна посіла місце між Єгиптом та Польщею, які опинилися на 19-й та 21-й позиціях відповідно.

Згідно зі звітом Global Firepower, лідери світового військового рейтингу розподілилися наступним чином:

  • США;
  • Росія;
  • Китай;
  • Індія;
  • Південна Корея;
  • Франція;
  • Японія;
  • Велика Британія;
  • Туреччина;
  • Італія;
  • Бразилія;
  • Німеччина;
  • Індонезія;
  • Пакистан;
  • Ізраїль;
  • Іран;
  • Австралія;
  • Іспанія;
  • Єгипет;
  • Україна.

Варто зазначити, що якщо у 2024 році Україна входила до топ-18 найсильніших армій світу, то вже за рік її показники в рейтингу дещо знизилися, втративши дві позиції.

ЗСУ

