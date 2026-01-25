Україна в топ-20 армій світу: оприлюднено оновлений рейтинг Global Firepower
- У 2026 році Україна посіла 20-ту сходинку в рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower, опинившись між Єгиптом та Польщею.
- Аналітики високо оцінили чисельність військ та оборонні витрати України, проте зазначили, що слабкими сторонами залишаються відсутність великого флоту та значна залежність від енергоресурсів.
У 2026 році Україна посіла 20-ту позицію у рейтингу найсильніших армій світу.
Про це повідомив аналітичний вебсайт Global Firepower, який здійснив оцінку 145 армій світу.
Місце України у рейтингу найсильніших армій світу
Позиція держави у глобальному рейтингу найсильніших армій світу оцінюється на основі понад 60 показників. Йдеться не лише про номінальні показники кількості солдатів і військової техніки, а й про економічний і демографічний потенціал.
Серед сильних сторін українських захисників виділили:
- розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки);
- обсяги видобутку вугілля;
- військово-морський потенціал;
- розміри залізничної мережі;
- обсяги витрат на оборону.
Проте аналітики відзначили деякі слабкі сторони. Серед них – відсутність підводних човнів, великих бойових кораблів, власних танкерів, а також великі обсяги споживання вугілля, нафти та газу.
За сукупністю показників Україна посіла місце між Єгиптом та Польщею, які опинилися на 19-й та 21-й позиціях відповідно.
Згідно зі звітом Global Firepower, лідери світового військового рейтингу розподілилися наступним чином:
- США;
- Росія;
- Китай;
- Індія;
- Південна Корея;
- Франція;
- Японія;
- Велика Британія;
- Туреччина;
- Італія;
- Бразилія;
- Німеччина;
- Індонезія;
- Пакистан;
- Ізраїль;
- Іран;
- Австралія;
- Іспанія;
- Єгипет;
- Україна.
Варто зазначити, що якщо у 2024 році Україна входила до топ-18 найсильніших армій світу, то вже за рік її показники в рейтингу дещо знизилися, втративши дві позиції.