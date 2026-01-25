Количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины в зимний период уменьшилось, однако такие случаи продолжают фиксироваться.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Незаконное пересечение границы зимой: что говорят в ГПСУ

По словам Андрея Демченко, нарушителей, которые пытаются незаконно покинуть территорию Украины, пограничники задерживают ежедневно.

В то же время общее количество таких попыток в зимний период уменьшилось.

Больше всего случаев, как и раньше, фиксируют на границе с Румынией.

Второе место по количеству попыток незаконного пересечения занимает участок границы с Молдовой.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что часть нарушителей продолжает выбирать крайне опасные маршруты.

Пограничники неоднократно обнаруживали лиц с сильным переохлаждением и обморожениями, которые представляли угрозу их жизни и здоровью.

