Выявляют лиц с обморожениями: ГПСУ о нелегальном пересечении границы зимой
- Зимой количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось.
- Нарушителей пограничники задерживают ежедневно.
- Больше всего попыток фиксируют на границе с Румынией.
Количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины в зимний период уменьшилось, однако такие случаи продолжают фиксироваться.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Незаконное пересечение границы зимой: что говорят в ГПСУ
По словам Андрея Демченко, нарушителей, которые пытаются незаконно покинуть территорию Украины, пограничники задерживают ежедневно.
В то же время общее количество таких попыток в зимний период уменьшилось.
Больше всего случаев, как и раньше, фиксируют на границе с Румынией.
Второе место по количеству попыток незаконного пересечения занимает участок границы с Молдовой.
Представитель ГПСУ подчеркнул, что часть нарушителей продолжает выбирать крайне опасные маршруты.
Пограничники неоднократно обнаруживали лиц с сильным переохлаждением и обморожениями, которые представляли угрозу их жизни и здоровью.