Виявляють осіб з обмороженнями: ДПСУ про нелегальний перетин кордону взимку
- Узимку кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася.
- Порушників прикордонники затримують щодня.
- Найбільше спроб фіксують на кордоні з Румунією.
Кількість спроб незаконного перетину державного кордону України в зимовий період зменшилася, однак такі випадки продовжують фіксувати.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Незаконний перетин кордону України взимку: що кажуть у ДПСУ
За словами Андрія Демченка, порушників, які намагаються незаконно залишити територію України, прикордонники затримують щодня.
Водночас загальна кількість таких спроб у зимовий період зменшилася.
Найбільше випадків, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією.
Друге місце за кількістю спроб незаконного перетину посідає ділянка кордону з Молдовою.
Речник ДПСУ наголосив, що частина порушників продовжує обирати вкрай небезпечні маршрути.
Прикордонники неодноразово виявляли осіб із сильним переохолодженням та обмороженнями, які становили загрозу їхньому життю та здоров’ю.