Кількість спроб незаконного перетину державного кордону України в зимовий період зменшилася, однак такі випадки продовжують фіксувати.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Незаконний перетин кордону України взимку: що кажуть у ДПСУ

За словами Андрія Демченка, порушників, які намагаються незаконно залишити територію України, прикордонники затримують щодня.

Зараз дивляться

Водночас загальна кількість таких спроб у зимовий період зменшилася.

Найбільше випадків, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією.

Друге місце за кількістю спроб незаконного перетину посідає ділянка кордону з Молдовою.

Речник ДПСУ наголосив, що частина порушників продовжує обирати вкрай небезпечні маршрути.

Прикордонники неодноразово виявляли осіб із сильним переохолодженням та обмороженнями, які становили загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Читайте також
Мінімальна сума готівки для перетину кордону: чи можуть не впустити в ЄС без грошей
мінімальна сума готівки для перетину кордону

Пов'язані теми:

Андрій ДемченкоВійна в УкраїнідержкордонДержприкордонслужбателемарафон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.