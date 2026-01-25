Кількість спроб незаконного перетину державного кордону України в зимовий період зменшилася, однак такі випадки продовжують фіксувати.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Незаконний перетин кордону України взимку: що кажуть у ДПСУ

За словами Андрія Демченка, порушників, які намагаються незаконно залишити територію України, прикордонники затримують щодня.

Водночас загальна кількість таких спроб у зимовий період зменшилася.

Найбільше випадків, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією.

Друге місце за кількістю спроб незаконного перетину посідає ділянка кордону з Молдовою.

Речник ДПСУ наголосив, що частина порушників продовжує обирати вкрай небезпечні маршрути.

Прикордонники неодноразово виявляли осіб із сильним переохолодженням та обмороженнями, які становили загрозу їхньому життю та здоров’ю.

