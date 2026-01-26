За прошлый год украинскими дронами было поражено почти 820 тыс. вражеских целей. На сегодняшний день более 80% таких целей уничтожаются именно беспилотниками, большинство из которых отечественного производства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дроны уничтожают более 80% целей врага

— На сегодняшний день более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами. Абсолютное большинство – это дроны отечественного производства. Очень приятно, что это дроны украинского производства. Только за один прошлый год было 819 737 целей поражены именно дронами, – сказал Зеленский на мероприятии Армия дронов 2025 в понедельник, 26 января в Киеве.

Президент отметил, что Украина четко фиксирует каждое поражение и напомнил о бонусной системе электронных баллов, которая работает на масштабирование результатов защиты.

По его словам, за декабрь 2025 года украинские подразделения уничтожили 35 тыс. российских оккупантов.

Президент отметил, что “за 10 лет войны в Афганистане советская армия потеряла в два раза меньше, чем россияне потеряли за один месяц этой войны”.

— Задача украинских подразделений обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российских потерь станет больше, чем объем пополнения, которое они ежемесячно могут отправлять в войска. Это реалистичная задача. Когда речь идет о 50 тыс. российских потерь в месяц — это оптимальный уровень, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это сложная задача, но именно такой уровень потерь является оптимальным, чтобы “в России начали взвешивать, что они делают, ради чего они идут”.

По словам главы государства, обеспечение такого уровня потерь врага является задачей Министерства обороны Украины, армии, всех сил обороны и безопасности, а также результатом высокого уровня обучения и слаженности действий подразделений.

— Это можно сделать прежде всего дронами, безусловно, всех типов. Четким анализом и выводами из проведенных боевых операций, — отметил президент.

Масштабирование опыта успешных подразделений

Зеленский подчеркнул, что опыт наиболее результативных подразделений должен быть масштабирован на все войска Украины.

— Мы должны обеспечить Украине неизменное технологическое лидерство, что требует еще большей эффективности разработчиков, всех производителей наших дронов, еще большей эффективности нашей линейки дронов, ваших подразделений, еще большей эффективности каждого подразделения, которое работает с дронами, с технологиями, со всеми элементами этой линейки, — сказал глава государства.

Он добавил, что выполнение этих задач означает гарантировать Украине жизнь.

Министр обороны Михаил Федоров объявил главные результаты Армии дронов в 2025 году:

было поражено почти 820 тыс. вражеских целей;

более 240 тыс. военных РФ было ликвидировано;

зафиксировано 362 тыс. поражений легкой техники, 29 тыс. тяжелой техники, 32 тыс. ударных и разведывательных БпЛА.

