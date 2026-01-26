За минулий рік українськими дронами було вражено майже 820 тис. ворожих цілей. Станом на сьогодні понад 80% таких цілей знищуються саме безпілотниками, більшість із яких є вітчизняного виробництва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дрони знищують понад 80% ворожих цілей

– На сьогодні понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами. Абсолютна більшість – це дрони вітчизняні. Це дуже приємно, що це дрони українського виробництва. Тільки за один минулий рік було 819 737 цілей вражено саме дронами, – сказав Зеленський на заході Армія дронів 2025 у понеділок, 26 січня у Києві.

Президент зазначив, що Україна чітко фіксує кожне враження та нагадав про бонусну систему електронних балів, яка працює на масштабування результатів захисту.

За його словами, за грудень 2025 року українські підрозділи знищили 35 тис. російських окупантів.

Президент зауважив, що “за 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни”.

– Завдання українських підрозділів забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російських втрат стане більше, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. Це реалістичне завдання. Коли йдеться про 50 тис. російських втрат на місяць – це оптимальний рівень, – наголосив Зеленський.

Він додав, що це складне завдання, але саме такий рівень втрат є оптимальним, аби “в Росії почали зважувати, що вони роблять, заради чого вони йдуть”.

За словами глави держави, гарантування такого рівня втрат ворога є завданням Міністерства оборони України, армії, всіх сил оборони та безпеки, а також результатом високого рівня навчання і злагодженості дій підрозділів.

– Це можна зробити передусім дронами, безумовно, всіх типів. Чітким аналізом та висновками з проведених бойових операцій, – зауважив президент.

Масштабування досвіду успішних підрозділів

Зеленський наголосив, що досвід найбільш результативних підрозділів має бути масштабований на всі війська України.

– Маємо забезпечити Україні незмінне технологічне лідерство, що вимагає ще більшої ефективності розробників, всіх виробників наших дронів, ще більшої ефективності нашої лінії дронів, ваших підрозділів, ще більшої ефективності кожного підрозділу, який працює з дронами, з технологіями, з усім елементами цієї лінії, – сказав глава держави.

Він додав, що виконання цих завдань означає гарантувати Україні життя.

Міністр оборони Михайло Федоров оголосив головні результати Армії дронів у 2025 році:

було уражено майже 820 тис. ворожих цілей;

понад 240 тис. військових РФ було ліквідовано;

зафіксовано 362 тис. вражень легкої техніки, 29 тис. важкої техніки, 32 тис. ударних та розвідувальних БпЛА.

