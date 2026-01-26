16 января в Украине вступил в силу закон 4502-ІХ, который позволяет украинцам иметь несколько гражданств одновременно.

Теперь украинцы могут получать гражданство других стран, перечень которых будет утверждать Кабмин. В то же время граждане этих стран смогут стать гражданами Украины, если будут выполнять общие требования закона и сдавать необходимые экзамены.

Украинское правительство утвердило перечень государств, граждане которых смогут получать украинские паспорта, не отказываясь от своего первичного гражданства.

В то же время украинцы также будут иметь право оформлять второй паспорт этих стран, сохраняя гражданство Украины. Этот шаг реализует нормы закона о множественном гражданстве, который вступил в силу в июле.

Граждане каких стран могут получить паспорт Украины по множественному гражданству, читайте в нашем материале.

С какими государствами Украина будет иметь множественное гражданство

Изначально обсуждалась возможность сотрудничества с несколькими десятками стран, однако фактический перечень тех, кто может получить паспорт Украины по множественному гражданству, оказался гораздо короче.

После принятия закона парламент обязал правительство определить государства, с которыми Украина готова ввести механизм множественного гражданства.

Во время парламентских дискуссий инициатива вызвала немало критики. Отдельные политики и юристы считали, что предоставление нескольких гражданств может противоречить Конституции.

Фактам ICTV также юристы объяснили, не нарушает ли закон Конституцию. В правительстве подчеркивали, что сотрудничество будет распространяться только на страны, которые являются стабильными партнерами Украины и поддерживают ее в войне с Россией.

Президент Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад объяснял, что в список войдут государства, которые традиционно поддерживают Украину и дружелюбно относятся к украинцам.

Жители каких стран смогут получить гражданство Украины:

США;

Канада;

Германия;

Польша;

Чехия.

Граждане именно этих государств смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре, а украинцы — оформить гражданство этих стран без необходимости отказа от своего.

Почему именно эти страны

Выбор объясняется тем, что именно там сегодня проживает больше всего украинцев.

В Канаде и США большая историческая диаспора, сформированная еще предыдущими волнами эмиграции.

В Германии, Польше и Чехии значительное количество украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны.

Таким образом, новый механизм в первую очередь ориентирован на украинцев за рубежом и страны, поддерживающие Украину.

