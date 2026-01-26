16 січня в Україні набув чинності закон 4502-ІХ, який дозволяє українцям мати кілька громадянств одночасно.

Тепер українці можуть отримувати громадянство інших країн, перелік яких затверджуватиме Кабмін. Водночас громадяни цих країн зможуть стати громадянами України, якщо виконуватимуть загальні вимоги закону та складатимуть необхідні іспити.

Український уряд затвердив перелік держав, громадяни яких зможуть отримувати українські паспорти, не відмовляючись від свого первинного громадянства.

Зараз дивляться

Водночас українці також матимуть право оформлювати другий паспорт цих країн, зберігаючи громадянство України. Цей крок реалізує норми закону про множинне громадянство, який набув чинності в липні.

Громадяни яких країн можуть отримати паспорт України по множинному громадянству, читайте в нашому матеріалі.

З якими державами Україна матиме множинне громадянство

Спочатку обговорювали можливість співпраці з кількома десятками країн, однак фактичний перелік, хто може отримати паспорт України по множинному громадянству, виявився набагато коротшим. Після ухвалення закону парламент зобов’язав уряд визначити держави, з якими Україна готова запровадити механізм множинного громадянства.

Під час парламентських дискусій ініціатива викликала чимало критики. Окремі політики та юристи вважали, що надання кількох громадянств може суперечити Конституції.

Фактам ICTV також правники пояснили, чи не порушує закон Конституцію. В уряді наголошували, що співпраця поширюватиметься лише на країни, які є стабільними партнерами України та підтримують її у війні з Росією.

Президент Володимир Зеленський ще кілька місяців тому пояснював, що до списку увійдуть держави, які традиційно підтримують Україну та мають дружнє ставлення до українців.

Жителі яких країн зможуть отримати громадянство України:

США;

Канада;

Німеччина;

Польща;

Чехія.

Громадяни саме цих держав зможуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою, а українці оформити громадянство цих країн без необхідності відмови від свого.

Чому саме ці країни

Вибір пояснюється тим, що саме там сьогодні проживає найбільше українців.

У Канаді та США велика історична діаспора, сформована ще попередніми хвилями еміграції.

У Німеччині, Польщі та Чехії значна кількість українців, які виїхали через повномасштабну війну.

Отже, новий механізм насамперед орієнтований на українців за кордоном та країни, що підтримують Україну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.