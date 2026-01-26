26 січня в Київській області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графіки відключення світла в Київській області: що відомо

За даними енергетиків, ситуацію з електропостачанням на Київщині вдалося стабілізувати.

Зараз дивляться

Тож 26 січня повертаються графіки відключення світла в Київській області.

Водночас, наголошують у компанії, ситуація в енергетиці залишається складною, тому може змінюватися залежно від навантаження на мережу.

У разі змін споживачів обіцяють оперативно інформувати через офіційні канали.

Енергетики також звертаються до жителів із проханням після появи світла не вмикати потужні електроприлади протягом перших 30 хвилин та користуватися технікою по черзі.

Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій у мережах.

Принагідно у ДТЕК додали таблиці з графіками відключення світла в Київській області.

Нагадаємо, що станом на вечір 25 січня в Києві без електропостачання, як і напередодні, залишалися понад 800 тис. абонентів, а роботи з відновлення теплопостачання тривають.

За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля, у столиці зберігається значний дефіцит електроенергії та діють екстрені відключення.

Також у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання.

До столиці вже доставили дві когенераційні установки, ще дві очікуються наступного тижня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.