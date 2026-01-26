В плане процветания для Украины (Ukraine Prosperity Plan) нет никаких указаний на конкретную дату вступления Украины в Европейский союз.

План процветания Украины

Об этом 26 января в Брюсселе сообщила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо.

– В этом документе о процветании нет никакой ссылки на конкретную дату, – отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Обсуждение Плана процветания со странами-членами проходит в рамках Европейского Совета, подчеркнула Пиньо.

Сейчас смотрят

Она также напомнила, что, как ранее сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, ЕС почти достиг соглашения с США и Украиной по Единой рамочной программе процветания.

В настоящее время новой информации по этому вопросу нет.

– Как только мы получим информацию о возможной следующей встрече по этому вопросу, мы будем держать вас в курсе, – добавила пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, Европейский союз совместно с США рассчитывает привлечь около $800 млрд государственных и частных средств для восстановления Украины после завершения полномасштабной войны с РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.