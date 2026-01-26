План процветания не определяет дату вступления Украины в ЕС — Еврокомиссия
- Еврокомиссия объяснила содержание Плана процветания для Украины без привязки к дате.
- Документ обсуждается со странами ЕС в формате Европейского Совета.
- В Брюсселе говорят о близости договоренностей в рамках рамочной программы.
В плане процветания для Украины (Ukraine Prosperity Plan) нет никаких указаний на конкретную дату вступления Украины в Европейский союз.
План процветания Украины
Об этом 26 января в Брюсселе сообщила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо.
– В этом документе о процветании нет никакой ссылки на конкретную дату, – отметила она, отвечая на вопросы журналистов.
Обсуждение Плана процветания со странами-членами проходит в рамках Европейского Совета, подчеркнула Пиньо.
Она также напомнила, что, как ранее сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, ЕС почти достиг соглашения с США и Украиной по Единой рамочной программе процветания.
В настоящее время новой информации по этому вопросу нет.
– Как только мы получим информацию о возможной следующей встрече по этому вопросу, мы будем держать вас в курсе, – добавила пресс-секретарь.
Напомним, ранее сообщалось, Европейский союз совместно с США рассчитывает привлечь около $800 млрд государственных и частных средств для восстановления Украины после завершения полномасштабной войны с РФ.