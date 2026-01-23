Європейський союз спільно зі США розраховує залучити близько $800 млрд державних і приватних коштів для відбудови України після завершення повномасштабної війни з РФ.

Про це йдеться у 18-сторінковому документі, з яким ознайомилося видання Politico.

План США та ЄС з відновлення України: що відомо

Зазначається, що мова йде про 10-річний план, який гарантує відновлення України та прискорення її вступу до ЄС.

Чиновники та дипломати, які розповіли про це на умовах анонімності, зауважили, що Європейська комісія розповсюдила такі документи серед столиць країн ЄС напередодні саміту лідерів у четвер ввечері.

– Хоча Брюссель і Вашингтон виділяють сотні мільярдів доларів на довгострокове фінансування і позиціонують Україну як майбутнього члена ЄС і об’єкт інвестицій, стратегія залежить від перемир’я, яке залишається недосяжним, що робить план процвітання вразливим, поки тривають бойові дії, – наголошують журналісти.

За їхніми даними, стратегія фінансування розрахована до 2040 року і супроводжується 100-денним оперативним планом, спрямованим на запуск проєкту. Однак, на думку найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, яка на безоплатній основі надає консультації щодо плану відновлення, план процвітання буде важко реалізувати, якщо конфлікт триватиме.

– Подумайте про це. Якщо ви є пенсійним фондом, ви несете відповідальність перед своїми клієнтами, пенсіонерами. Інвестувати в зону військових дій майже неможливо. Я думаю, що це має бути поетапним процесом, і це займе деякий час, – пояснив віце-голова BlackRock Філіп Хільдебранд на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

План процвітання є частиною 20-пунктного плану миру, який США намагаються узгодити між Києвом і Москвою. Він прямо передбачає, що гарантії безпеки вже існують, і не є військовим планом дій.

Натомість він зосереджується на тому, як Україна може перейти від надзвичайної допомоги до самодостатнього процвітання.

За даними видання, США готові відігравати провідну роль у відновленні України. Замість того, щоб позиціонувати Вашингтон переважно як донора, документ позиціонує США як стратегічного економічного партнера, інвестора та опору для відновлення України.

У записці передбачається безпосередня участь американських компаній та експертів на місці, а також підкреслюється роль Америки як мобілізатора приватного капіталу.

Таким чином, протягом наступних 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові організації, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, зобов’язалися витратити $500 млрд з державного та приватного капіталу, йдеться в документі.

Комісія має намір виділити Києву ще €100 млрд у вигляді бюджетної підтримки та інвестиційних гарантій у рамках наступного семирічного бюджету блоку з 2028 року. Очікується, що це фінансування дозволить залучити €207 млрд інвестицій в Україну. Також США пообіцяли мобілізувати капітал через спеціальний інвестиційний фонд США-Україна для відновлення, але не назвали конкретної суми.

Хоча Трамп різко скоротив військову та гуманітарну допомогу Україні під час війни, він продемонстрував готовність інвестувати в країну після закінчення конфлікту. Вашингтон заявив у документі, що інвестуватиме в проекти з видобутку важливих мінералів, інфраструктури, енергетики та технологій в Україні.

Однак бізнес навряд чи буде процвітати, доки не затихне східний фронт, зазначають у виданні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулася розмова між делегаціями України, Росії та США. Уже має бути частина відповідей від РФ.

Сторони обговорюють умови припинення повномасштабної війни. Перемовини будуть тривати два дні.

