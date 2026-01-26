У Плані процвітання для України (Ukraine Prosperity Plan) немає жодних вказівок на конкретну дату вступу України до Європейського союзу.

План процвітання України

Про це 26 січня в Брюсселі повідомила головний речник Європейської комісії Паула Піньйо.

– У цьому документі про процвітання, немає жодного посилання на конкретну дату, – зазначила вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Обговорення Плану процвітання з країнами-членами відбувається у рамках Європейської Ради, підкреслила Піньйо.

Вона також нагадала, що, як раніше повідомляла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС майже досяг угоди зі США та Україною щодо Єдиної рамкової програми процвітання.

На даний момент нової інформації з цього питання немає.

– Як тільки ми отримаємо інформацію про можливу наступну зустріч з цього питання, ми будемо тримати вас в курсі, – додала речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося Європейський союз спільно зі США розраховує залучити близько $800 млрд державних і приватних коштів для відбудови України після завершення повномасштабної війни з РФ.

