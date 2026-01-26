Роспропаганда вигадала вбивство військовослужбовця ТЦК у Харкові
- РФ поширила фейк про вбивство військовослужбовця ТЦК у Харкові.
- Жодних підтверджень або реальних інцидентів не зафіксовано.
Російська пропаганда поширила фейкову інформацію про нібито вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові.
Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.
Фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові
У Харківському обласному ТЦК та СП заявили, що ворожі інформаційні ресурси вчергове поширюють вигадану історію про так званий національний спротив мобілізації у Харкові.
У ТЦК наголосили, що російські пропагандисти не мають жодних підтверджень цієї новини, оскільки жодних подібних подій не відбувалося.
Вигадка про вбивство військовослужбовця є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії РФ.
Мета таких вкидів, наголошують в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки, — налаштувати українців проти ТЦК, спровокувати ворожість до мобілізаційних заходів та підштовхнути суспільство до силового опору, що напряму шкодить обороноздатності України та ускладнює становище Сил оборони на фронті.
У Харківському ОТЦК наголосили, що продовжують виконувати свої завдання з доукомплектування підрозділів ЗСУ.
Водночас військовослужбовці без бойового досвіду залучаються до бойових дій виключно після проходження посиленої військової підготовки.