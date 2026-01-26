В ночь на 26 января Россия продолжила атаки на украинские регионы – под ударом оказалось Запорожье, а в Николаевской области в результате атаки FPV-дроном пострадали дети.

В то же время в Киеве продолжаются масштабные отключения света и работы по восстановлению теплоснабжения.

Параллельно в мире непогода вызвала энергетический коллапс в США, а в Украине стало известно о трагической гибели народного депутата в ДТП на Львовщине.

Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Ночная атака РФ на Запорожье

В ночь на 26 января российские войска дважды атаковали Запорожье ракетами и ударными беспилотниками.

Перед первыми взрывами Воздушные силы ВСУ и областные власти предупреждали о движении вражеского ударного БПЛА в направлении Космического района города.

Впоследствии в Запорожье прогремели взрывы, на месте одного из попаданий возник пожар.

После этого была объявлена угроза применения скоростных ракет по Запорожской области.

Уже позже враг повторно атаковал город — в общей сложности за ночь российские войска нанесли четыре удара.

В результате повторной атаки повреждены частные жилые дома. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, люди не пострадали.

РФ ударила FPV-дроном по селу в Николаевской области

Вечером 25 января российские войска атаковали FPV-дроном село Дмитровка Николаевской области.

В результате удара ранения получили четверо детей, которых госпитализировали в больницы Николаева.

Состояние пострадавших медики оценивают как легкое.

В Киеве без света более 800 тысяч абонентов

По состоянию на 25 января в столице, как и накануне, без электроснабжения остаются более 800 тыс. абонентов.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в Киеве действует значительный дефицит электроэнергии, продолжаются экстренные отключения.

Параллельно ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.

В столицу уже поступили две когенерационные установки, на следующей неделе ожидается поставка еще двух.

Также обсуждаются планы по прокладке новых линий электропередач и развитию новой генерации.

Гибель народного депутата в ДТП на Львовщине

В воскресенье, 25 января, в ДТП на Львовщине погиб народный депутат фракции «Слуга народа» Орест Саламаха.

Авария произошла в селе Сокольники Львовской области. По предварительным данным ГБР, депутат, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным транспортным средством.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — Саламаха скончался в больнице.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Снежная буря в США: миллион человек без света

В США из-за мощной снежной бури более миллиона потребителей остались без электроэнергии.

Непогода парализовала восточные и южные штаты: снегопады, ледяной дождь и аномально низкие температуры привели к массовым отключениям света и отмене авиарейсов.

По данным сервисов мониторинга, отменено более 10 800 рейсов.

Президент США Дональд Трамп назвал шторм историческим и утвердил федеральные декларации о чрезвычайном положении в ряде штатов, в частности в Теннесси, Джорджии, Луизиане и Миссисипи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 433-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

