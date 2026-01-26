События ночи 26 января: удары по Запорожью, атака FPV-дроном в Николаевской области и энергокризис в Киеве
В ночь на 26 января Россия продолжила атаки на украинские регионы – под ударом оказалось Запорожье, а в Николаевской области в результате атаки FPV-дроном пострадали дети.
В то же время в Киеве продолжаются масштабные отключения света и работы по восстановлению теплоснабжения.
Параллельно в мире непогода вызвала энергетический коллапс в США, а в Украине стало известно о трагической гибели народного депутата в ДТП на Львовщине.
Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.
- Атака на Запорожье
- Атака по селу на Николаевщине
- Ситуация со светом в Киеве
- В ДТП на Львовщине погиб нардеп от Слуги народа
- Снежная буря в США
Ночная атака РФ на Запорожье
В ночь на 26 января российские войска дважды атаковали Запорожье ракетами и ударными беспилотниками.
Перед первыми взрывами Воздушные силы ВСУ и областные власти предупреждали о движении вражеского ударного БПЛА в направлении Космического района города.
Впоследствии в Запорожье прогремели взрывы, на месте одного из попаданий возник пожар.
После этого была объявлена угроза применения скоростных ракет по Запорожской области.
Уже позже враг повторно атаковал город — в общей сложности за ночь российские войска нанесли четыре удара.
В результате повторной атаки повреждены частные жилые дома. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.
По предварительной информации, люди не пострадали.
РФ ударила FPV-дроном по селу в Николаевской области
Вечером 25 января российские войска атаковали FPV-дроном село Дмитровка Николаевской области.
В результате удара ранения получили четверо детей, которых госпитализировали в больницы Николаева.
Состояние пострадавших медики оценивают как легкое.
В Киеве без света более 800 тысяч абонентов
По состоянию на 25 января в столице, как и накануне, без электроснабжения остаются более 800 тыс. абонентов.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в Киеве действует значительный дефицит электроэнергии, продолжаются экстренные отключения.
Параллельно ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.
В столицу уже поступили две когенерационные установки, на следующей неделе ожидается поставка еще двух.
Также обсуждаются планы по прокладке новых линий электропередач и развитию новой генерации.
Гибель народного депутата в ДТП на Львовщине
В воскресенье, 25 января, в ДТП на Львовщине погиб народный депутат фракции «Слуга народа» Орест Саламаха.
Авария произошла в селе Сокольники Львовской области. По предварительным данным ГБР, депутат, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным транспортным средством.
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — Саламаха скончался в больнице.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Снежная буря в США: миллион человек без света
В США из-за мощной снежной бури более миллиона потребителей остались без электроэнергии.
Непогода парализовала восточные и южные штаты: снегопады, ледяной дождь и аномально низкие температуры привели к массовым отключениям света и отмене авиарейсов.
По данным сервисов мониторинга, отменено более 10 800 рейсов.
Президент США Дональд Трамп назвал шторм историческим и утвердил федеральные декларации о чрезвычайном положении в ряде штатов, в частности в Теннесси, Джорджии, Луизиане и Миссисипи.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 433-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.