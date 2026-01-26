В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода Славянск Эко в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ и ряду военных объектов врага на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Удар по НПЗ Славянск Эко 26 января: что известно

По информации Генштаба, ночью 26 января подразделения Сил обороны нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода Славянск Эко в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ.

Зафиксировано попадание ударных беспилотников по территории НПЗ Славянск Эко и взрывы в районе цели. Предварительно поражены элементы установки первичной переработки нефти.

Масштаб ущерба в настоящее время уточняется.

Что известно о НПЗ Славянск Эко

НПЗ Славянск Эко имеет годовую мощность переработки более 4 млн тонн нефти и является важной составляющей энергетического тыла России, вовлеченной в обеспечение Вооруженных сил РФ.

Кроме НПЗ Славянск Эко в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, украинские силы поразили склады материально-технического обеспечения российских подразделений на временно оккупированных территориях в Донецке и в селе Солодководное Запорожской области.

Также нанесены удары по:

пункту управления БпЛА противника в районе Великой Новоселки (ВОТ Донецкой области),

скоплениям живой силы оккупантов в районах Юнаковки (ВОТ Сумской области) и Колесниковки (ВОТ Харьковской области).

Количество уничтоженных и раненых российских военных уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают меры по снижению военно-экономического потенциала РФ и принуждению агрессора к прекращению войны против Украины.

