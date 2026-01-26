Силы обороны нанесли удар по российскому НПЗ Славянск Эко и ряду объектов на ВОТ
В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода Славянск Эко в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ и ряду военных объектов врага на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Удар по НПЗ Славянск Эко 26 января: что известно
По информации Генштаба, ночью 26 января подразделения Сил обороны нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода Славянск Эко в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ.
Зафиксировано попадание ударных беспилотников по территории НПЗ Славянск Эко и взрывы в районе цели. Предварительно поражены элементы установки первичной переработки нефти.
Масштаб ущерба в настоящее время уточняется.
Что известно о НПЗ Славянск Эко
НПЗ Славянск Эко имеет годовую мощность переработки более 4 млн тонн нефти и является важной составляющей энергетического тыла России, вовлеченной в обеспечение Вооруженных сил РФ.
Кроме НПЗ Славянск Эко в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, украинские силы поразили склады материально-технического обеспечения российских подразделений на временно оккупированных территориях в Донецке и в селе Солодководное Запорожской области.
Также нанесены удары по:
- пункту управления БпЛА противника в районе Великой Новоселки (ВОТ Донецкой области),
- скоплениям живой силы оккупантов в районах Юнаковки (ВОТ Сумской области) и Колесниковки (ВОТ Харьковской области).
Количество уничтоженных и раненых российских военных уточняется.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают меры по снижению военно-экономического потенциала РФ и принуждению агрессора к прекращению войны против Украины.