Сили оборони уразили російський НПЗ Слов’янск Еко та низку об’єктів на ТОТ
Уночі проти 26 січня Сили оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Слов’янськ Еко у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ та низку військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Удар по НПЗ Слов’янськ Еко 26 січня: що відомо
За інформацією Генштабу, уночі проти 26 січня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Слов’янск Еко в місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ.
Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території НПЗ Слов’янск Еко та вибухи в районі цілі. Попередньо уражено елементи установки первинної переробки нафти.
Масштаб збитків наразі уточнюється.
Що відомо про НПЗ Слов’янск Еко
НПЗ Слов’янск Еко має річну потужність переробки понад 4 млн тонн нафти та є важливою складовою енергетичного тилу Росії, залученою до забезпечення Збройних сил РФ.
Окрім НПЗ Слов’янськ Еко у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ, українські сили уразили склади матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів на тимчасово окупованих територіях у Донецьку та в селі Солодководне Запорізької області.
Також завдано ударів по:
- пункту управління БпЛА противника в районі Великої Новосілки (ТОТ Донецької області),
- скупченнях живої сили окупантів у районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (ТОТ Харківської області).
Кількість знищених і поранених російських військових уточнюється.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі продовжують заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ та примушення агресора до припинення війни проти України.