Уночі проти 26 січня Сили оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Слов’янськ Еко у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ та низку військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Удар по НПЗ Слов’янськ Еко 26 січня: що відомо

За інформацією Генштабу, уночі проти 26 січня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Слов’янск Еко в місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території НПЗ Слов’янск Еко та вибухи в районі цілі. Попередньо уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб збитків наразі уточнюється.

Що відомо про НПЗ Слов’янск Еко

НПЗ Слов’янск Еко має річну потужність переробки понад 4 млн тонн нафти та є важливою складовою енергетичного тилу Росії, залученою до забезпечення Збройних сил РФ.

Окрім НПЗ Слов’янськ Еко у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ, українські сили уразили склади матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів на тимчасово окупованих територіях у Донецьку та в селі Солодководне Запорізької області.

Також завдано ударів по:

пункту управління БпЛА противника в районі Великої Новосілки (ТОТ Донецької області),

скупченнях живої сили окупантів у районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (ТОТ Харківської області).

Кількість знищених і поранених російських військових уточнюється.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі продовжують заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ та примушення агресора до припинення війни проти України.

