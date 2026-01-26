В Херсонской области российские военные покинули позиции на острове Алексеевский из-за активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в комментарии Укринформ.

Ситуация на острове Алексеевский в Херсонской области

– На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это произошло в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях, – рассказал он.

В то же время российские оккупанты не могут восстановить там наблюдательные посты. По словам Волошина, враг не имеет возможности завести туда своих наблюдателей.

Сейчас смотрят

Спикер Сил обороны Юга отметил, что на Херсонском направлении российская армия проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки потери России в войне против Украины составили 1020 человек.

Кроме этого, Силы обороны Украины обезвредили три танка, боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 917 беспилотных летательных аппаратов и другую технику российских войск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.