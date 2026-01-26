У Херсонській області російські військові залишили позиції на острові Олексіївський через активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин у коментарі Укрінформ.

Ситуація на острові Олексіївський на Херсонщині

– На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це сталося внаслідок активних дій Сил оборони України та низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях, – розповів він.

Водночас російські окупанти не можуть відновити там спостережні пости. За словами Волошина, ворог не має можливості завести туди своїх спостерігачів.

Зараз дивляться

Речник Сил оборони Півдня зазначив, що на Херсонському напрямку російська армія проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, минулої доби втрати Росії у війні проти України становили 1020 осіб.

Крім цього, Сили оборони України знешкодили три танки, бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 917 безпілотних літальних апаратів та іншу техніку російських військ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.