Президент України підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Відтак дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжено на 90 днів до 05:30 4 травня 2026 року.

Законопроєкти з підписом президента оприлюднені на сайті Ради.

Зеленський підписав законопроєкти про мобілізацію

У понеділок, 26 січня, Володимир Зеленський підписав закони України, якими продовжується воєнний стан та загальна мобілізація в Україні.

Закон України від 14.01.2026 №4757 Про затвердження указу президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні (законопроєкт від 12.01.2026 №14366) – набере чинності з дня його опублікування.

Закон України від 14.01.2026 №4758 Про затвердження указу президента України Про продовження строку проведення загальної мобілізації (законопроєкт від 12.01.2026 №14367) – набере чинності з 03.02.2026 року.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада України ухвалила рішення про чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Перед голосуванням відповідні укази президента (№14366 щодо воєнного стану та №14367 щодо мобілізації) були одноголосно підтримані комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки.

Під час пленарного засідання за продовження дії воєнного стану (проєкт №14366) проголосували 330 народних депутатів.

Рішення про продовження загальної мобілізації (№14367) підтримали 312 парламентарів.

Відповідно до ухвалених рішень, воєнний стан і мобілізація в Україні діятимуть до 4 травня 2026 року.

Це було 18-те голосування парламенту щодо продовження цих заходів.

