В Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони
- Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 05:30 4 травня 2026 року.
- Закони оприлюднені на сайті Верховної Ради і набирають чинності з моменту публікації (воєнний стан) та з 3 лютого 2026 року (мобілізація).
Президент України підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Відтак дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжено на 90 днів до 05:30 4 травня 2026 року.
Законопроєкти з підписом президента оприлюднені на сайті Ради.
Зеленський підписав законопроєкти про мобілізацію
У понеділок, 26 січня, Володимир Зеленський підписав закони України, якими продовжується воєнний стан та загальна мобілізація в Україні.
Закон України від 14.01.2026 №4757 Про затвердження указу президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні (законопроєкт від 12.01.2026 №14366) – набере чинності з дня його опублікування.
Закон України від 14.01.2026 №4758 Про затвердження указу президента України Про продовження строку проведення загальної мобілізації (законопроєкт від 12.01.2026 №14367) – набере чинності з 03.02.2026 року.
Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада України ухвалила рішення про чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Перед голосуванням відповідні укази президента (№14366 щодо воєнного стану та №14367 щодо мобілізації) були одноголосно підтримані комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки.
Під час пленарного засідання за продовження дії воєнного стану (проєкт №14366) проголосували 330 народних депутатів.
Рішення про продовження загальної мобілізації (№14367) підтримали 312 парламентарів.
Відповідно до ухвалених рішень, воєнний стан і мобілізація в Україні діятимуть до 4 травня 2026 року.
Це було 18-те голосування парламенту щодо продовження цих заходів.