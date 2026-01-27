Говорим о вступлении Украины в ЕС в 2027 году — Зеленский о разговоре с канцлером Австрии
- Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Кристианом Штоккером поддержку украинской энергосистемы и проинформировал его о результатах трехсторонних встреч в Абу-Даби.
- Президент подчеркнул важность вступления Украины в ЕС в 2027 году как ключевой гарантии безопасности.
Президент Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штоккером, с которым они обсудили энергетическую ситуацию в Украине.
Зеленский о разговоре с канцлером Австрии
Как заявил Владимир Зеленский, Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла.
По его мнению, очень важно, чтобы партнеры Украины реагировали на действия РФ.
– Поэтому очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Спасибо! Обсудили другие способы поддержки нашей энергосистемы, – заявил президент.
В то же время он проинформировал о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби на прошлой неделе. Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности, сказал Зеленский.
Он утверждает, что вступление Украины в Европейский Союз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы.
По его мнению, общая сила Европы возможна, в частности, благодаря украинскому вкладу в области безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому Украина говорит о конкретной дате (2027 год) и рассчитывает на поддержку со стороны партнеров, сказал он.
Кроме этого, Владимир Зеленский пригласил федерального канцлера Австрии приехать в Украину, чтобы продолжить диалог уже во время личной встречи.