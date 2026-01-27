Президент Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, з яким вони обговорили енергетичну ситуацію в Україні.

Як заявив Володимир Зеленський, Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла.

На його думку, дуже важливо, щоб партнери України реагували на дії РФ.

– Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили інші способи підтримки нашої енергосистеми, – заявив президент.

Водночас він поінформував про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі минулого тижня. Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки, сказав Зеленський.

Він стверджує, що вступ України до Європейського Союзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи.

На його думку, спільна сила Європи можлива, зокрема, завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому Україна говорить про конкретну дату (2027 рік) і розраховуємо на підтримку з боку партнерів, сказав він.

Крім цього, Володимир Зеленський запросив федерального канцлера Австрії приїхати до України, щоб продовжити діалог уже під час особистої зустрічі.

