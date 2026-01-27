Говоримо про вступ України до ЄС у 2027 році — Зеленський про розмову з канцлером Австрії
- Володимир Зеленський обговорив із канцлером Австрії Крістіаном Штокером підтримку української енергосистеми та поінформував його про результати тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі.
- Президент наголосив на важливості вступу України до ЄС у 2027 році як ключової гарантії безпеки.
Президент Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, з яким вони обговорили енергетичну ситуацію в Україні.
Зеленський про розмову з канцлером Австрії
Як заявив Володимир Зеленський, Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла.
На його думку, дуже важливо, щоб партнери України реагували на дії РФ.
– Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили інші способи підтримки нашої енергосистеми, – заявив президент.
Водночас він поінформував про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі минулого тижня. Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки, сказав Зеленський.
Він стверджує, що вступ України до Європейського Союзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи.
На його думку, спільна сила Європи можлива, зокрема, завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому Україна говорить про конкретну дату (2027 рік) і розраховуємо на підтримку з боку партнерів, сказав він.
Крім цього, Володимир Зеленський запросив федерального канцлера Австрії приїхати до України, щоб продовжити діалог уже під час особистої зустрічі.