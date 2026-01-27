Служба безопасности Украины задержала в Киеве белорусскую шпионку, которая пыталась интегрироваться в Главное управление разведки Министерства обороны.

Задержание белорусской шпионки в Киеве

Как заявили в СБУ, совместно с Особенной безопасностью Главного управления разведки удалось предотвратить проникновение агента белорусского КГБ в подразделения Сил обороны Украины.

Там рассказали, что в результате многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, которая работала на КГБ РБ с 2015 года. По материалам дела, в 2020 году ее командировали из Минска для агентурной работы в Украине.

К этому времени шпионка уже находилась в поле зрения Службы безопасности Украины, которая поэтапно документировала вражескую разведывательную деятельность.

По данным расследования, вражескую задачу выполняла 35-летняя гражданка Беларуси. Она действовала под прикрытием журналистской деятельности.

Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих СМИ Украины. Она использовала свою работу и связи коллег из СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и иностранных дипломатов.

Уже во время вторжения РФ куратор агентки поручил ей прибыть в одну из стран Европейского Союза для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.

Как объяснили в СБУ, для контакта с белорусским спецслужбовцем на территории Евросоюза женщина приобрела новый смартфон с “одноразовой” сим-картой и после этого избавилась от гаджета.

Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах Беларуси и России, которые помогают Украине.

В то же время агент получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами посольства КНР для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов в Украине.

Попытки белорусской шпионки интегрироваться в ГУР

После возвращения в Киев агент попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР Минобороны.

Однако шпионку вовремя разоблачили, поэтому удалось не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу. В частности, силы иностранной спецслужбы переориентировали на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг агентки.

Кроме этого, зафиксированы попытки подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ.

СБУ задержала белорусскую шпионку вблизи места проживания. У нее изъяли смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 (Шпионаж) действующего Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

