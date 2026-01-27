СБУ задержала белорусскую шпионку, пытавшуюся проникнуть в ГУР
- СБУ совместно с внутренней безопасностью ГУР задержали в Киеве агента белорусского КГБ, которая под прикрытием журналистской деятельности пыталась проникнуть в ряды военной разведки Украины.
- Шпионка, которая работала на Минск с 2015 года, собирала данные об иностранных дипломатах и волонтерах, однако ее вовремя разоблачили.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве белорусскую шпионку, которая пыталась интегрироваться в Главное управление разведки Министерства обороны.
Задержание белорусской шпионки в Киеве
Как заявили в СБУ, совместно с Особенной безопасностью Главного управления разведки удалось предотвратить проникновение агента белорусского КГБ в подразделения Сил обороны Украины.
Там рассказали, что в результате многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, которая работала на КГБ РБ с 2015 года. По материалам дела, в 2020 году ее командировали из Минска для агентурной работы в Украине.
К этому времени шпионка уже находилась в поле зрения Службы безопасности Украины, которая поэтапно документировала вражескую разведывательную деятельность.
По данным расследования, вражескую задачу выполняла 35-летняя гражданка Беларуси. Она действовала под прикрытием журналистской деятельности.
Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих СМИ Украины. Она использовала свою работу и связи коллег из СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и иностранных дипломатов.
Уже во время вторжения РФ куратор агентки поручил ей прибыть в одну из стран Европейского Союза для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.
Как объяснили в СБУ, для контакта с белорусским спецслужбовцем на территории Евросоюза женщина приобрела новый смартфон с “одноразовой” сим-картой и после этого избавилась от гаджета.
Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах Беларуси и России, которые помогают Украине.
В то же время агент получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами посольства КНР для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов в Украине.
Попытки белорусской шпионки интегрироваться в ГУР
После возвращения в Киев агент попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР Минобороны.
Однако шпионку вовремя разоблачили, поэтому удалось не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу. В частности, силы иностранной спецслужбы переориентировали на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг агентки.
Кроме этого, зафиксированы попытки подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ.
СБУ задержала белорусскую шпионку вблизи места проживания. У нее изъяли смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения.
В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 (Шпионаж) действующего Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.