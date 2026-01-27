Служба безпеки України затримала у Києві білоруську шпигунку, яка намагалася інтегруватися до Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Затримання білоруської шпигунки у Києві

Як заявили у СБУ, разом з Власною безпекою Головного управління розвідки вдалося запобігти проникненню агентки білоруського КДБ до підрозділів Сил оборони України.

Там розповіли, що внаслідок багатоетапної спецоперації у Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ РБ з 2015 року. За матеріалами справи, у 2020 році її відрядили з Мінська для агентурної роботи в Україні.

На цей час шпигунка вже перебувала у полі зору Служби безпеки України, яка поетапно документувала ворожу розвідувальну активність.

За даними розслідування, вороже завдання виконувала 35-річна громадянка Білорусі. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності.

Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа України. Вона використовувала свою роботу та зв’язки колег зі ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та іноземних дипломатів.

Уже під час вторгнення РФ куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн Європейського Союзу для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження.

Як пояснили у СБУ, для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу жінка придбала новий смартфон з “одноразовою” сім-картою і після цього позбулася гаджета.

Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян Білорусі та Росії, які допомагають Україні.

Водночас агентка отримала завдання від білоруського КДБ встановити неформальні контакти з посадовцями посольства КНР для збирання розвідданих про діяльність китайських дипломатів в Україні.

Спроби білоруської шпигунки інтегруватися у ГУР

Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки України, де потрапила в розроблення Власної безпеки ГУР Міноборони.

Проте шпигунку вчасно викрили, тому вдалося не лише задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. Зокрема, сили іноземної спецслужби перенацілили на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола агентки.

Крім цього, зафіксовано спроби підбору потенційних кандидатів для вербування до агентурного апарату КДБ.

СБУ затримала білоруську шпигунку поблизу місця проживання. У неї вилучили смартфон та диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114 (Шпигунство) чинного Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

