Уже официально начата работа Офиса военного омбудсмена. Ежедневно продолжается работа над совершенствованием и автоматизацией процессов, анализом и систематизацией.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Решетилова о запуске Офиса военного омбудсмена

По ее словам, с момента принятия закона №13266 о военном омбудсмене и до запуска Офиса прошло чуть больше трех месяцев. Решетилова подчеркнула, что Офис стартовал в рекордно короткие сроки как для государственной институции такого уровня.

– Стартуем неполной командой, конкурсы на некоторые должности еще продолжаются. Также у нас есть бюджетные ограничения и мы не сможем в этом году набрать полный штат. Но люди, которые уже сейчас в команде, супермотивированы, вовлечены и готовы работать “один за пятерых”, – сказала она.

В то же время продолжается ежедневная работа над совершенствованием и автоматизацией процессов, анализом и систематизацией.

Решетилова отметила, что Офис военного омбудсмена постепенно наращивает возможности по обработке жалоб:

сейчас обратиться можно по электронной почте skarha@milomb.gov.ua или в специальном разделе на сайте milomb.gov.ua;

через несколько недель заработает чат-бот в мессенджерах;

до 1 марта планируется запуск горячей линии с коротким телефонным номером и возможностью подать жалобу через Армия+.

Как утверждает Решетилова, к работе приступает команда аналитиков, которые будут систематизировать, изучать проблематику, готовить доклады и аналитические справки военного омбудсмена президенту Украины, правительству и командованию разных уровней.

Команды Офиса военного омбудсмена будут постоянно присутствовать в войсках, утверждает она. По словам Решетиловой, будут проводиться проверки, мониторинговые и рабочие визиты.

– Мы также уже работаем над предложениями нормативно-правовых решений и законодательных инициатив, но будем еще больше, – утверждает она.

Кроме этого, Решетилова подчеркнула, что команда Офиса военного омбудсмена будет бороться за доверие военнослужащих.

По ее мнению, армия, какой бы большой она ни была, очень быстро все видит и понимает. Именно поэтому нужно обеспечивать результат, иначе доверие будет утрачено, объяснила Решетилова.

