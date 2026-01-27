Защита прав военных: Решетилова объявила о начале работы Офиса омбудсмена
- В Украине официально начал работу Офис военного омбудсмена под руководством Ольги Решетиловой, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и мониторингом ситуации в армии.
- Сейчас учреждение уже принимает жалобы по электронной почте и через сайт, а к марту планируется запуск горячей линии и интеграция с мобильным приложением Армия+.
Уже официально начата работа Офиса военного омбудсмена. Ежедневно продолжается работа над совершенствованием и автоматизацией процессов, анализом и систематизацией.
Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Решетилова о запуске Офиса военного омбудсмена
По ее словам, с момента принятия закона №13266 о военном омбудсмене и до запуска Офиса прошло чуть больше трех месяцев. Решетилова подчеркнула, что Офис стартовал в рекордно короткие сроки как для государственной институции такого уровня.
– Стартуем неполной командой, конкурсы на некоторые должности еще продолжаются. Также у нас есть бюджетные ограничения и мы не сможем в этом году набрать полный штат. Но люди, которые уже сейчас в команде, супермотивированы, вовлечены и готовы работать “один за пятерых”, – сказала она.
В то же время продолжается ежедневная работа над совершенствованием и автоматизацией процессов, анализом и систематизацией.
Решетилова отметила, что Офис военного омбудсмена постепенно наращивает возможности по обработке жалоб:
- сейчас обратиться можно по электронной почте skarha@milomb.gov.ua или в специальном разделе на сайте milomb.gov.ua;
- через несколько недель заработает чат-бот в мессенджерах;
- до 1 марта планируется запуск горячей линии с коротким телефонным номером и возможностью подать жалобу через Армия+.
Как утверждает Решетилова, к работе приступает команда аналитиков, которые будут систематизировать, изучать проблематику, готовить доклады и аналитические справки военного омбудсмена президенту Украины, правительству и командованию разных уровней.
Команды Офиса военного омбудсмена будут постоянно присутствовать в войсках, утверждает она. По словам Решетиловой, будут проводиться проверки, мониторинговые и рабочие визиты.
– Мы также уже работаем над предложениями нормативно-правовых решений и законодательных инициатив, но будем еще больше, – утверждает она.
Кроме этого, Решетилова подчеркнула, что команда Офиса военного омбудсмена будет бороться за доверие военнослужащих.
По ее мнению, армия, какой бы большой она ни была, очень быстро все видит и понимает. Именно поэтому нужно обеспечивать результат, иначе доверие будет утрачено, объяснила Решетилова.