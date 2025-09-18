Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Зеленский подписал закон о военном омбудсмене
Сегодня, 18 сентября, президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон №13266 о военном омбудсмене.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Закон о военном омбудсмене
Напомним, что 17 сентября 283 народных депутата поддержали законопроект, инициированный Зеленским.
Сейчас смотрят
Военный омбудсмен будет работать при президенте Украины и обеспечивать демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны.
Среди основных функций военного омбудсмена — рассмотрение жалоб от военнослужащих, проведение проверок в воинских частях и учреждениях, подготовка отчетов и взаимодействие с другими органами власти.
Источник: Верховная Рада
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.