Сегодня, 18 сентября, президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон №13266 о военном омбудсмене.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон о военном омбудсмене

Напомним, что 17 сентября 283 народных депутата поддержали законопроект, инициированный Зеленским.

Военный омбудсмен будет работать при президенте Украины и обеспечивать демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны.

Среди основных функций военного омбудсмена — рассмотрение жалоб от военнослужащих, проведение проверок в воинских частях и учреждениях, подготовка отчетов и взаимодействие с другими органами власти.

